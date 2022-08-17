З/п від 2000 доларів: 11 сучасних професій, які ви можете опанувати за кілька місяців

Тому онлайн-освіта отримала друге дихання. Тим більше, що багато навчальних програм доступні для українців безкоштовно.

Ще більш актуальним питання здобуття нових професій стало під час війни: хтось переїхав до іншої країни і не може виконувати роботу віддалено, хтось став менш затребуваним, а хтось взагалі втратив роботу та заробіток.

Роботодавці вже давно віддають перевагу знанням і навичкам, а не диплому. Зараз не обов'язково вступати до університету, щоб здобути нову професію та мати можливість працювати.

Styler спільно з HR-фахівцями CLUST підготував підбірку сучасних професій, які можна опанувати за короткий термін, але потім майже відразу заробляти дуже пристойні гроші.

Manual QA Engineer (Тестувальник ПО)

Не існує такого ІТ-продукту, який вийшов на ринок без попередньої перевірки від тестувальника. Тому ця професія дуже популярна й залишатиметься такою завжди. З відвертих плюсів:

постійно відкрито багато вакансій

порівняно низький вхід у професію

зарплати "як в ІТ" - наприклад, від початківця без досвіду за 2 роки можна почати заробляти від 2000 доларів і більше.

У відкритому доступі в інтернеті можна знайти багато безплатний навчальних матеріалів і курсів на цю тему. Тож якщо поставити ціль, то опанувати професію тестувальника можна навіть самостійно.

Але курси дають більш концентровані знання step by step. Деякі курси навіть пропонують допомогу з працевлаштуванням, що також пришвидшує професійне зростання.

Більшість вакансій передбачають можливість повного ремоуту, що на даний час дуже цінується кандидатами. До того ж у цієї професії широка географія: європейські й американські компанії залюбки візьмуть вас на роботу, якщо на додачу до професійних навичок ще буде гарний рівень англійської.

Кому краще підійде професія: людям із технічним складом розуму, які вміють фокусуватися на деталях і ладнають з монотонною роботою.

Приблизний термін навчання: 3 місяці.

Курси:

Frontend Developer

Це фахівець, який формує каркас сайту, створює структуру web-сторінок і перекладає вигаданий дизайн з Figma на HTML, CSS і JavaScript. Якщо простіше - пише код, який розуміє браузер, щоби коректно перенести макет від дизайнера на реальний сайт. Фронтенд-розробники можуть згодом довчитися й перейти у фулстек.

Кому краще підійде професія: людям з математичним складом розуму, які уважні до деталей.

Приблизний термін навчання: 3-4 місяці.

Курси:

І якщо ми вже заговорили про ІТ, то варто згадати проєкт IT Generation, який реалізують 23 українські ІТ-школи разом з Міністерством цифрової трансформації. Мета проєкту - надати гранти на безкоштовне навчання громадянам України віком від 21 до 60 років без технічної освіти та досвіду в ІТ та допомогти опанувати нову професію з нуля. Прийом заявок триває до 21 серпня.

Рекрутер

Ринок праці стає глобальним, технології йдуть вперед, а потреба у worldwide-спеціалістах зростає. Тому фахівець зі скілами сорсингу, комунікації та оцінки кандидатів завжди зможе забезпечити себе роботою, працюючи віддалено. Адже:

можна працювати на себе і знаходити клієнтів як фрілансер

можна - в рекрутинговій агенцій, куди часто беруть фахівців без досвіду

а можна - in house.

Опанувати професію буде легко людям, які від природи вміють знаходити спільну мову з різними людьми, оскільки комунікація - це фундамент професії рекрутера. Advanced англійська має бути в тих, хто працює з іноземними ринками та кандидатами, для всіх інших - середнього рівня буде достатньо. Приблизний термін навчання - 3-6 місяців, але можна пошукати компанії, які набирають newbie і навчають самі.

"Ми брали вже рекрутерів з досвідом хоча б пів року. Але маємо кейс, коли співробітниця з іншого відділу якось спробувала закрити задачі з найму і їй сподобалося. Потім вона закінчила курси й через пів року перейшла у відділ HR на позицію рекрутера", - кажуть спеціалісти CLUST.

Кому краще підійде професія: людям з гарними комунікаційними навичками.

Приблизний термін навчання: до 3-х місяців.

Курси:

SMM-менеджер

Популярна професія серед творчих особистостей. Але варто пам'ятати, що SMM - це не лише про котиків в Instagram, це про аналітику та вміння стратегічно мислити. Бо SMM-менеджер не просто розважає підписників, він реалізує бренд-стратегію та створює комʼюніті лояльних потенційних клієнтів. Його обов'язки - це створення контенту, ведення статистики, аналіз конкурентів тощо.

Досвідчений SMM-менеджер знає, як працювати із сервісами аналітики та графічними редакторами, пише так, що його хочеться читати, має в запасі безліч ідей та розуміє, як просувати бренд у мережі. А ще він стресостійкий, креативний і вміє спілкуватися з аудиторією.

Кому краще підійде професія: людям, яким подобається спілкуватись, створювати цікавий контент, проводити конкурси, генерувати ідеї, бути активними.

Приблизний термін навчання: 2-4 місяці.

Курси:

Менеджер з продажу

Менеджер, який вміє продавати, ніколи не буде без роботи. За скілового сейлза завжди змагатимуться рекрутери. Тому часто компаніям вигідніше взяти новачка на стажування, навчити його та створити з нього зірку, аніж переманювати менеджера з іншої компанії.

Кому краще підійде професія: людям з гарними комунікаційними навичками, які вміють розбиратися в продукті.

Термін навчання: 1,5-2 місяці.

Курси:

E-mail Маркетолог

Спеціаліст у команді інтернет-маркетингу, задача якого - створювати та надсилати листи, які не залишаться непрочитаними.

Кому краще підійде професія: людям з гарними аналітичними здібностями.

Термін навчання: 1-2 місяці.

Курси:

Таргетолог

Фахівець, який відповідає за рекламу в соціальних мережах, вміє працювати з рекламними кабінетами та різними сервісами з пошуку та формування ЦА. Він налаштовує рекламу, аналізує результати, оптимізує РК і робить так, щоб бюджет на промо витрачався якомога ефективніше.

Кому краще підійде професія: людям з аналітичним складом розуму, які в той же час схильні до творчості; які люблять працювати з контентом та цифрами.

Термін навчання: 1-2 місяці.

Курси:

IT Project Manager

Коли хочеться в IT, але технічного бекграунду не вистачає або професії розробника чи QA здаються нудними - PM краще рішення. Можна працювати віддалено без привʼязки до офісу чи країни.

Кому краще підійде професія: тим, хто цікавитися розробкою та новинками у технічній сфері, має організаторські здібності та вміє знаходити спільну мову з людьми, бо доведеться вести комунікацію як із замовником, так і з командою.

Термін навчання: 3-6 місяців.

Курси:

Video Editor

Ще одна професія для віддаленої роботи. Нюанси не сильно залежать від країни, де буде продакшн, бо програми для редагування та монтажу однакові по всьому світу. Сфера застосування навичок дуже широка: від трендових відео у TikTok до голлівудських фільмів.

Кому краще підійде професія: творчим людям, яким цікаво осягнути технічну складову цієї роботи.

Приблизний термін навчання: 3-6 місяців

Курси:

Support Manager

Базова професія, яка дає можливість новачкам зайти до будь-якої компанії. Досить легко знайти роботу, бо support потрібен усюди, де є хоч якийсь сервіс. Крім цього позиція дає можливості свічнутись у іншу суміжну нішу.

"У нас майже всі affiliate-менеджери, які зараз є "акулами ринку", починали з позицій саппорту та приходили у компанію взагалі не розуміючи, що таке affiliate marketing", - кажуть в CLUST.

Кому краще підійде професія: людям із гарними комунікаційними навичками.

Приблизний термін навчання: можливо навіть без навчання - залежить від компанії та напрямку її діяльності.

Курси:

SEO / Link Building

SEO - спеціаліст з оптимізації сайтів. Він знає, як працювати з Google Analytics, ставити ТЗ копірайтерам, нарощувати лінк-масу та робити так, щоби першим посиланням в Google вашого потенційного клієнта був саме ваш сайт.

Кому краще підійде професія: людям з аналітичним складом розуму.

Приблизний термін навчання: до 1 місяця.

Курси: