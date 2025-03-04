"З нього формуються наші ДНК". Тренер назвав найважливіший продукт в раціоні
Правильне харчування - це не лише баланс калорій, а й достатнє споживання необхідних нутрієнтів. За словами відомого тренера, ключовим елементом у раціоні є білок.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.
Чому білок такий важливий?
Білок є головним будівельним матеріалом для нашого організму. Він відповідає за формування ДНК, кісток, шкіри, зубів, м’язів, а також впливає на роботу внутрішніх органів та шлунково-кишкового тракту. Крім того, білок сприяє тривалому насиченню та допомагає у процесі схуднення.
"Білок - це головний будівельний матеріал в нашому організмі, з нього формуються наші ДНК, кістки, шкіра, зуби, кожна наша клітина, також він впливає на роботу нашого ШКТ", - написав експерт.
Де брати білок і скільки потрібно?
Білок буває тваринного та рослинного походження. Тваринний білок засвоюється краще (близько 95%), однак для повного спектру амінокислот важливо споживати і рослинний білок. Еталонним джерелом за амінокислотним складом є яйця.
Для схуднення рекомендована норма білка - 1,5 грама на кілограм ваги. Для підтримки ваги достатньо до 1 грама на кілограм.
Білок і схуднення
Під час схуднення важливо не просто втрачати кілограми, а саме спалювати жир і зберігати м’язи. Для цього потрібно:
- забезпечити достатнє споживання білка;
- додати фізичні навантаження для підтримки м’язової маси.
Тренер також наголосив, що без достатньої кількості білка в раціоні не варто очікувати позитивного ефекту навіть від дорогих добавок, таких як колаген.
Отже, якщо ви прагнете гарного самопочуття, красивої шкіри та ефективного схуднення - слідкуйте за кількістю білка у своєму харчуванні.
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