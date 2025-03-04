"Из него формируются наши ДНК". Тренер назвал самый важный продукт в рационе

Правильное питание - это не только баланс калорий, но и достаточное потребление необходимых нутриентов. По словам известного тренера, ключевым элементом в рационе является белок.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юрия Попка в Facebook.

Почему белок так важен?

Белок является главным строительным материалом для нашего организма. Он отвечает за формирование ДНК, костей, кожи, зубов, мышц, а также влияет на работу внутренних органов и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, белок способствует длительному насыщению и помогает в процессе похудения.

"Белок - это главный строительный материал в нашем организме, из него формируются наши ДНК, кости, кожа, зубы, каждая наша клетка, также он влияет на работу нашего ЖКТ", - написал эксперт.

Где брать белок и сколько нужно?

Белок бывает животного и растительного происхождения. Животный белок усваивается лучше (около 95%), однако для полного спектра аминокислот важно потреблять и растительный белок. Эталонным источником по аминокислотному составу являются яйца.

Для похудения рекомендуемая норма белка - 1,5 грамма на килограмм веса. Для поддержания веса достаточно до 1 грамма на килограмм.

Белок и похудение

Во время похудения важно не просто терять килограммы, а именно сжигать жир и сохранять мышцы. Для этого нужно:

обеспечить достаточное потребление белка;

добавить физические нагрузки для поддержания мышечной массы.

Тренер также отметил, что без достаточного количества белка в рационе не стоит ожидать положительного эффекта даже от дорогих добавок, таких как коллаген.

Итак, если вы хотите хорошего самочувствия, красивой кожи и эффективного похудения - следите за количеством белка в своем питании.

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