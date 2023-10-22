"З якого біса ці ґвалтівники на волі": Єфросиніна відреагувала на скандальне весілля учасника "п'яної вечірки"
Ведуча Маша Єфросиніна прокоментувала весілля учасника скандальної "п'яної вечірки", де ґвалтували дівчат.Так, знаменитість обурена тим, що фігуранти цієї справи ще досі на волі.
Що думає Єфросиніна про весілля блогера
За словами телеведучої, вона у шоці від того, що відбувається. Зокрема, від судової системи в Україні.
Що думає Єфросиніна про весілля блогера (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"З якого нах*й біса ці гвалтівники взагалі ще на волі. Що с*ка по судах в країні? Як так: їх притягали та розслідували, що око в них не сіпнулося ще закатувати показове весілля", - заявила Єфросиніна.
Щодо Юрія Ткача, який розважав гостей на весіллі Олега Захарова, Єфросиніна сказала, що комік сам має висловитися.
Це він і зробив. Коментуючи скандал, який розгорнувся навколо нього, він заявив, що навіть не здогадувався, кому буде проводити весілля.
Юрій Ткач та Олег Захаров (фото: instagram.com/florence_oleh)
"Приймаючи комерційні замовлення, ми з дружиною, яка є моїм менеджером, першочергово запитуємо, чи дотичні люди, у яких я проводитиму весілля, до політики, та яку позицію щодо війни РФ в Україні мають. При цьому, прізвища, профайли наречених, чи будь-яка інша персональна інформація - не завжди буває нам відома", - заявив Ткач.
Також актор додав, що усі гроші, які йому заплатили за проведення весілля, він витратить на допомогу військовим.
Нещодавно ми розповідали, що у Львові вручили повістку екс-прокурору Ільницькому, який відгуляв елітне весілля.