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"З якого біса ці ґвалтівники на волі": Єфросиніна відреагувала на скандальне весілля учасника "п'яної вечірки"

Неділя 22 жовтня 2023 18:45
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"З якого біса ці ґвалтівники на волі": Єфросиніна відреагувала на скандальне весілля учасника "п'яної вечірки" Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Іванна Пашкевич

Ведуча Маша Єфросиніна прокоментувала весілля учасника скандальної "п'яної вечірки", де ґвалтували дівчат.Так, знаменитість обурена тим, що фігуранти цієї справи ще досі на волі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Що думає Єфросиніна про весілля блогера

За словами телеведучої, вона у шоці від того, що відбувається. Зокрема, від судової системи в Україні.

&quot;З якого біса ці ґвалтівники на волі&quot;: Єфросиніна відреагувала на скандальне весілля учасника &quot;п'яної вечірки&quot;

Що думає Єфросиніна про весілля блогера (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"З якого нах*й біса ці гвалтівники взагалі ще на волі. Що с*ка по судах в країні? Як так: їх притягали та розслідували, що око в них не сіпнулося ще закатувати показове весілля", - заявила Єфросиніна.

Щодо Юрія Ткача, який розважав гостей на весіллі Олега Захарова, Єфросиніна сказала, що комік сам має висловитися.

Це він і зробив. Коментуючи скандал, який розгорнувся навколо нього, він заявив, що навіть не здогадувався, кому буде проводити весілля.

&quot;З якого біса ці ґвалтівники на волі&quot;: Єфросиніна відреагувала на скандальне весілля учасника &quot;п'яної вечірки&quot;

Юрій Ткач та Олег Захаров (фото: instagram.com/florence_oleh)

"Приймаючи комерційні замовлення, ми з дружиною, яка є моїм менеджером, першочергово запитуємо, чи дотичні люди, у яких я проводитиму весілля, до політики, та яку позицію щодо війни РФ в Україні мають. При цьому, прізвища, профайли наречених, чи будь-яка інша персональна інформація - не завжди буває нам відома", - заявив Ткач.

Також актор додав, що усі гроші, які йому заплатили за проведення весілля, він витратить на допомогу військовим.

Нещодавно ми розповідали, що у Львові вручили повістку екс-прокурору Ільницькому, який відгуляв елітне весілля.

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Маша Єфросиніна Юрий Ткач звезды шоу-бизнеса