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Юрій Ткач зізнався, чому провів весілля фігуранта справи про ґвалтування

Неділя 22 жовтня 2023 16:21
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Юрій Ткач зізнався, чому провів весілля фігуранта справи про ґвалтування Ткач відповів на хейт (фото: instagram.com/yuriy_tkach)
Автор: Поліна Іваненко

Гуморист Юрій Ткач вирішив прокоментувати скандал, який розгорівся навколо нього. Днями він провів весілля одного з підозрюваних у справі про "п’яні вечірки" та ґвалтування дівчат. Артист зізнався, чому погодився на таку пропозицію, а також сказав, що зробить з гонораром.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Ткач розповів на своїй сторінці в Instagram.

Чому Ткач погодився проводити весілля

Як заявив артист, він не знав про те, що погодився провести весілля для блогера, який разом з іншими хлопцями потрапив у великий скандал. За словами Ткача, він нібито і не здогадувався, що наречений - фігурант справи про "п'яні вечірки", на яких ґвалтували дівчат.

"Приймаючи комерційні замовлення, ми з дружиною, яка є моїм менеджером, першочергово запитуємо, чи дотичні люди, у яких я проводитиму весілля, до політики, та яку позицію щодо війни РФ в Україні мають. При цьому, прізвища, профайли наречених, чи будь-яка інша персональна інформація - не завжди буває нам відома", - заявив Ткач.

Юрій Ткач зізнався, чому провів весілля фігуранта справи про ґвалтуванняТкач та його дружина (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Що комік думає про свою помилку

Ткач заявив, що він та його дружина зробили висновки. Гуморист визнав, що він потрапив у ганебну ситуацію. Комік обіцяє, що більше він у такі скандали не "вляпається".

"Ми живемо і працюємо в умовах великої війни, і як публічні люди, які несуть на собі відповідальність перед громадськістю, маємо дуже обережно ставитися до всього, що робимо. Визнаю цю ситуацію ганебною! Усі наслідки приймаю і обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться", - додав Ткач.

Юрій Ткач зізнався, чому провів весілля фігуранта справи про ґвалтуванняТкач та фігурант справи про "п'яні вечірки" (фото: instagram.com/florence_oleh)

Що артист зробить з гонораром за скандальне весілля

Ткач заявив, що усі гроші, які йому заплатили за проведення весілля, він витратить на допомогу військовим. За словами артиста, він сподівається на розуміння від суспільства, а також наголосив на тому, що українці мають знати, чим закінчиться гучна справа про "п'яні вечірки" блогерів.

"Щодо гонорару за це весілля - вже сьогодні передаю військовим мавік та старлінк, які в тому числі були придбані за цей гонорар. Всі гроші до копійки за це замовлення підуть і на інші добрі справи, результати яких ви обов’язково побачите", - резюмував Ткач.

Юрій Ткач зізнався, чому провів весілля фігуранта справи про ґвалтуванняТкач відреагував на скандал (скріншот)

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