І знову скандал. Юрій Ткач провів весілля фігуранту справи про "п’яні вечірки" із секс-насильством

Жовтень-місяць щедрий на скандали. На цей раз він торкнувся українського шоумена Юрія Ткача, який днями провів весілля одному з підозрюваних у справі про "п’яні вечірки", на яких нібито споювали і накачували наркотиками дівчат, знущалися з них і ґвалтували.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку журналіста Андрія Лохматова.

Що відомо про весілля скандального блогера

Не встигли українці оговтатися після резонансного "елітного" весілля експрокурора Ільницького, на якому гостей розважали Полякова, Пономарьов та Дзідзьо, як з’явилася нова тема для обговорення.

"Приблизно в той самий час в іншому одному з найдорожчих готелів країни Edem Resort Medical & Spa відгуляв своє весілля фігурант гучної історії про блогерів з Івано-Франківська, які влаштовували вечірки в Києві, де, за версією слідства, спаювали дівчат, а потім вчиняли над ними сексуальне насилля, знімали це на відео, поширюючи його в мережі", - написав журналіст у соцмережах, підкріпивши до своє публікації світлини з весілля учасника скандальної вечірки..

Весілля Олега Захарова (фото: facebook.com/andrii.lokhmatov)

За словами Андрія Лохматова, ведучим на весіллі був відомий комік Юрій Ткач, який "щиро обіймався з підозрюваним у сексуальному насиллі Олегом Захаровим".

"Ведучим на цьому святі життя був відомий телеактор і комік Юрій Ткач, який щиро обіймався з п'яним підозрюваним у сексуальному насиллі, чим як би підтвердив йому - все ок, чувак, продовжуй в тому ж дусі, і в котрий раз продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію, і що деяким людям неважливо, кого розважати - прокурорів-корупціонерів чи мажорів-гвалтівників. Головне, аби вчасно і добре платили. Так і живемо", - додав чоловік.

Скандал із п'яними вечірками з дівчатами

31 січня у мережі набула розголосу історія про групу блогерів з Івано-Франківська, які приїхали до Києва та влаштовували вечірки.

Фігуранти справи про "п’яні вечірки" (фото: facebook.com/andrii.lokhmatov)

На них вони накачували алкоголем і наркотиками дівчат, а потім знущалися з них і ґвалтували.

1 лютого в Нацполіції повідомили, що в організаторів п’яних вечірок проводять обшуки та відкрито кримінальну справу.

Фігурант справи про "п’яні вечірки" (фото: facebook.com/andrii.lokhmatov)

Згодом блогерів, які знімали та розповсюджували порнографічний контент, знущаючись над дівчатами, взяли під варту. Пізніше деякі з них вийшли під заставу.