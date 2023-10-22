"Какого черта эти насильники на свободе": Ефросинина отреагировала на скандальную свадьбу участника "пьяной вечеринки"
Ведущая Маша Ефросинина прокомментировала свадьбу участника скандальной "пьяной вечеринки", где изнасиловали девушек. Так, знаменитость возмущена тем, что фигуранты этого дела еще до сих пор на свободе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Что думает Ефросинина о свадьбе блогера
По словам телеведущей, она в шоке от происходящего. В частности от судебной системы в Украине.
Что думает Ефросинина о свадьбе блогера (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Какого черта эти насильники вообще еще на свободе. Что с*ка по судам в стране? Как так: их привлекали и расследовали, что глаз у них не дернулся еще сделать показательную свадьбу", - заявила Ефросинина.
Относительно Юрия Ткача, развлекавшего гостей на свадьбе Олега Захарова, Ефросинина сказала, что комик сам должен высказаться.
Что он и сделал. Комментируя развернувшийся вокруг него скандал, он заявил, что даже не догадывался, кому будет проводить свадьбу.
Юрий Ткач и Олег Захаров (фото: instagram.com/florence_oleh)
"Принимая коммерческие заказы, мы с женой, которая является моим менеджером, в первую очередь спрашиваем, причастны ли люди, у которых я буду проводить свадьбу, к политике, и какую позицию по войне РФ в Украине имеют. При этом фамилии, профайлы женихов или будь -какая другая персональная информация - не всегда бывает нам известна", - заявил Ткач.
Также актер добавил, что все деньги, которые ему заплатили за свадьбу, он потратит на помощь военным.
Недавно мы рассказывали, что во Львове вручили повестку экс-прокурору Ильницкому, отгулявшему элитную свадьбу.