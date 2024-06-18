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"З дуба впав?": Віктор Ющенко несподівано став зіркою TikTok (відео)

Віктор Ющенко (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі завірусився кумедний ролик, героєм якого став третій президент України Віктор Ющенко.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку блогера з ніком "Вулик".

Віктор Ющенко став зіркою TikTok

За сюжетом відео, автор відмовляється спробувати мед і говорить, що не любить його.

Після цього несподівано з'являється екс-президент і дає блогеру потиличник, примовляючи: "Козак, ти що, з дуба впав?"

У відповідь блогер починає вибачатися.

Менш ніж за добу ролик зібрав понад 120 тисяч переглядів і понад тисячу коментарів.

@vulyk_

 

оригінальний звук - Вулик

Дочка політика Віталіна, також поділилася ним у себе в Instagram.

"A-ha-ha-ha-ha", - прокоментувала вона.

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Виктор ЮщенкоTikTok