"З дуба впав?": Віктор Ющенко несподівано став зіркою TikTok (відео)

Віктор Ющенко став зіркою TikTok

За сюжетом відео, автор відмовляється спробувати мед і говорить, що не любить його.

Після цього несподівано з'являється екс-президент і дає блогеру потиличник, примовляючи: "Козак, ти що, з дуба впав?"

У відповідь блогер починає вибачатися.

Менш ніж за добу ролик зібрав понад 120 тисяч переглядів і понад тисячу коментарів.

Дочка політика Віталіна, також поділилася ним у себе в Instagram.

"A-ha-ha-ha-ha", - прокоментувала вона.