"С дуба упал?": Виктор Ющенко неожиданно стал звездой TikTok (видео)

В сети завирусился смешной ролик, героем которого стал третий президент Украины Виктор Ющенко.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу блогера с ником "Вулик".
По сюжету видео, автор отказывается попробовать мед и говорит, что не любит его.
После этого неожиданно появляется экс-президент и дает блогеру подзатыльник, приговаривая: "Казак, ты что, с дуба упал?"
В ответ блогер начинает извиняться.
Менее чем за сутки ролик собрал более 120 тысяч просмотров и более тысячи комментариев.
@vulyk_
Дочь политика Виталина, также поделилась им у себя в Instagram.
"A-ha-ha-ha-ha", - прокомментировала она.
Недавно мы рассказывали, что известно о песне "Barbaras Rhabarberbar", рвущей тренды TikTok.
Также мы писали, что в TikTok появился тренд, освещающий жестокое отношение мужчин к женщинам.