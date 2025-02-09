Ювелірні тренди 2025: які прикраси варто дарувати на День закоханих

Каблучки з кольоровим камінням

Яскраві персні з різнокольоровим дорогоцінним камінням не лише додають цікавого акценту до образів, а й символізують глибину почуттів. Вибір каменю може бути персоналізований - наприклад, це може бути камінь, який асоціюється з важливою датою або моментом у стосунках.

Найтрендовіші: смарагдовий зелений, сапфіровий синій, рубіновий червоний.



Каблучка та сережки з кольоровим камінням (фото: instagram.com/zarutsky.com.ua_)

Браслети-кафи

Браслети-кафи зазвичай мають жорстку конструкцію і мінімалістичний або, навпаки, виразний дизайн. Вони можуть бути виконані з різоманітних матеріалів - від металу до шкіри, каміння, бісеру чи навіть пластику. Такі браслети можуть мати різні розміри - від великих, що займають більшу частину зап'ястя, до вужчих і елегантніших варіантів.



Браслети-кафи в тренді (фото: instagram.com/neefamoaccessories)

Прикраси з символами кохання

Підвіски та каблучки з символами кохання (серця, ключі, знак нескінченності тощо) або витончені ланцюжки з мініатюрними деталями - тренд 2025 року. Вони підходять для створення ніжного образу і надають особливого шарму навіть найпростішому вбранню.



Каблучки з символами кохання в тренді (фото: instagram.com/ellure_jewelry_)

Патріотичні прикраси

Прикраси в кольорах прапора України або ж із символікою - це стильний і патріотичний спосіб висловити свою любов до рідної країни та підтримати її культуру. Можна підібрати тільки каблучку або ж цілий комплект. Наприклад, сережки з підвісками або камінням синього і жовтого кольору ідеально підходять для створення виразного образу. Це можуть бути як класичні сережки, так і більш незвичайні моделі, наприклад, у вигляді квіток або геометричних фігур.



Каблучка і сережки в кольорах українського прапора (фото: instagram.com/zarutsky.com.ua_)

Прикраси з перлами

Перли повертаються в моду у 2025 році. Ніжні сережки, підвіски або браслети з перлами є символом елегантності та класики. Це універсальний подарунок, який буде актуальним для будь-якої жінки, що любить витончені акценти в образі.



Варіант із перлами (фото: pixabay.com)

Біле золото

Прикраси з білого золота продовжують залишатися в тренді 2025 року завдяки своїй універсальності, елегантності та витонченості. Біле золото чудово поєднується з іншими металами, з різними каменями, а також з біжутерією. На День усіх закоханих можна подарувати класичну каблучку або ж трендові асиметричні сережки.



Прикраси з білого золота в тренді (фото: pixabay.com)

Підвіски та кольє з ініціалами

Підвіски з ініціалами - це стильна і персоналізована прикраса, яка стала популярною останніми роками й продовжує бути в тренді 2025 року. Ці прикраси є чудовим способом висловити свою індивідуальність і додати особистий штрих у будь-який образ. Щоб зробити образ ще більш трендовим, придивіться подвійне кольє, одне з яких буде коротшим, а друге довшим.



Підвіски й кольє з ініціалами (фото: instagram.com/zarutsky.com.ua_)