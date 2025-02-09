Ювелирные тренды 2025 года: какие украшения стоит дарить на День влюбленных

Кольца с цветными камнями

Яркие перстни с разноцветными драгоценными камнями не только добавляют интересный акцент в образы, но и символизируют глубину чувств. Выбор камня может быть персонализирован - например, это может быть камень, который ассоциируется с важной датой или моментом в отношениях.

Самые трендовые: изумрудный зеленый, сапфировый синий, рубиновый красный.



Кольцо и сережки с цветными камнями (фото: instagram.com/zarutsky.com.ua_)

Браслеты-каффы

Браслеты-каффы обычно имеют жесткую конструкцию и минималистичный или, наоборот, выразительный дизайн. Они могут быть выполнены из разных материалов - от металла до кожи, камней, бисера или даже пластика. Такие браслеты могут иметь разные размеры - от больших, занимающих большую часть запястья, до более узких и элегантных вариантов.



Браслеты-каффы в тренде (фото: instagram.com/neefamoaccessories)

Украшения с символами любви

Подвески и кольца с символами любви (сердца, ключи, знак бесконечности) или изящные цепочки с миниатюрными деталями - тренд 2025 года. Они подходят для создания нежного образа и придают особый шарм даже самому простому наряду.



Кольца с символами любви в тренде (фото: instagram.com/ellure_jewelry_)

Патриотичные украшения

Украшения в цветах флага Украины или же с символикой - это стильный и патриотичный способ выразить свою любовь к родной стране и поддержать ее культуру. Можно подобрать только кольцо или же целый комплект. Например, серьги с подвесками или камнями синего и желтого цвета идеально подходят для создания выразительного образа. Это могут быть как классические серьги, так и более необычные модели, например, в виде цветков или геометрических фигур.



Кольцо и сережки в цветах украинского флага (фото: instagram.com/zarutsky.com.ua_)

Украшения с жемчугом

Жемчуг возвращается в моду в 2025 году. Нежные серьги, подвески или браслеты с жемчугом являются символом элегантности и классики. Это универсальный подарок, который будет актуален для любой женщины, любящей изящные акценты в образе.



Вариант с жемчугом (фото: pixabay.com)

Белое золото

Украшения из белого золота продолжают оставаться в тренде в 2025 году благодаря своей универсальности, элегантности и утонченности. Белое золото прекрасно сочетается с другими металлами, с различными камнями, а также с бижутерией. На День всех влюбленных можно подарить классическое кольцо или же трендовые асимметричные серьги.



Украшения из белого золота в тренде (фото: pixabay.com)

Подвески и колье с инициалами

Подвески с инициалами - это стильное и персонализированное украшение, которое стало популярным в последние годы и продолжает быть в тренде в 2025 году. Эти украшения являются отличным способом выразить свою индивидуальность и добавить личный штрих в любой образ. Чтобы сделать образ еще более трендовым, присмотрите двойное колье, одно из которых будет короче, а второе длиннее.



Подвески и колье с инициалами (фото: instagram.com/zarutsky.com.ua_)