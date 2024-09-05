Ювелірні прикраси втратили блиск: 5 способів почистити золото в домашніх умовах
З часом ваші золоті прикраси втрачають блиск і стають тьмяного кольору. Проте ви можете повернути їм сяйво.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про 5 способів, які допоможуть почистити золоті прикраси в домашніх умовах.
Мильний розчин
Такий спосіб чищення буде найлегшим та найбільш безпечним для ваших прикрас. Він підходить для очищення прикрас із камінням та без нього.
У склянці води потрібно розчинити 1 ч. л. рідкого мила чи мийного засобу для посуду. Залиште в ньому прикрасу на 20-120 хв. Потім золотий виріб можна обережно протерти м’якою щіткою, попередньо змочивши її в цьому ж мильному розчині. Промийте водою і просушіть.
Розчин з додаванням аміаку
Такий засіб більше підходить для чищення золотих виробів з камінням. Особливо добре допомагає очищати прикраси з діамантами.
У склянці теплої води змішайте приблизно по 1 ч. л. рідкого мила та нашатирного спирту (аміаку). Опустіть золоту прикрасу в розчин на 1-2 год. Потім обережно протріть виріб м’якою щіточкою. Промийте водою і просушіть.
Столовий оцет
Ще один простий варіант для чищення золота. Цей метод підходить виключно для прикрас із жовтого або червоного золота без коштовного каміння.
Змішайте 9% оцет з водою у пропорції 1:1 і помістіть у нього прикраси на 30-40 хв. Потім ретельно промийте їх водою і просушіть.
Сольовий розчин
Такий спосіб чищення здебільшого використовується для прикрас з камінням, оскільки допомагає добре промити місця кріплення.
У склянці води розчиніть 2-3 ст. л. кухонної солі. Важливо розчинити сіль повністю, щоб дрібні часточки не подряпали поверхню виробу. Золоту прикрасу опустіть в розчин на 8-10 год. За допомогою м’якої щітки почистіть виріб, промийте його чистою водою і просушіть.
Зубна паста
Це швидкий та зручний спосіб для чищення золотих прикрас як з камінням, так і без нього.
Невелику кількість зубної пасти нанесіть на серветку з мікрофібри або замші, і легкими круговими рухами потріть прикрасу. Промийте виріб чистою водою, добре просушіть та натріть за допомогою м’якої сухої тканини.
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Під час написання матеріалу використані джерела: AURUM, "Золота країна".