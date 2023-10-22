Українка, яка втратила око внаслідок обстрілу, пригадала, як прощалася з дітьми

Модель та медик Ірина Білоцерковець, яка 26 лютого 2022 року разом з дітьми потрапила під обстріл, втратила око та дивом вижила. Жінка пригадала, що казала синам перед тим, як втратила свідомість.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Білоцерковець розповіла в інтерв'ю для YouTube-каналу "Говорить Суханов".

Як Білоцерковець потрапила під обстріл

Дружина депутата Київради на момент початку повномасштабної війни РФ проти України разом з дітьми перебувала у Києві. На третій день вона вирішила вивезти синів до Івано-Франківська.

Це рішення Білоцерковець ухвалила раптово. Вона не планувала виїжджати з Києва, але потім передумала. Жінка перебувала за кермом, а її сини сиділи у салоні авто. З Києва вони так і не виїхали. Машину обстріляли. На думку Білоцерковець, це зробила ворожа ДРГ.

Українка, яка втратила око внаслідок обстрілу, та Олексій Суханов (скріншот)

Як Білоцерковець прощалася з дітьми

Жінка почула постріл, куля поцілила їй в око. Вона не одразу втратила свідомість. За словами Білоцерковець, їй вдалося зупинити машину. Вона навіть встигла поговорити з синами. Жінка думала, що помре, а тому прощалася з дітьми.

"Я тоді бачила їх ще своїм цілим оком, я їм сказала, щоб вони пригнулись, що я їх кохаю і помираю. Я вже тоді гальмувала і я заглушила машину. Це я встигла", - пригадала Білоцерковець.

За декілька хвилин після цього вона вже втратила свідомість. Білоцерковець пам'ятає лише те, що її витягали з машини. А що було потім, вона пригадати не може.

Ірина Білоцерковець з дітьми (скріншот)

Хто врятував Білоцерковець

Коли жінка потрапила під обстріл, цією ж дорогою їхав парамедик Артем. Разом з колегами він надав їй першу допомогу. Вже потім жінку повезли до лікарні, а після цього її відправили до Німеччини. Там вона перенесла серйозну операцію та довго відновлювалася.

Нині Білоцерковець ховає половину обличчя, адже вона втратила око. Втім, жінка зуміла себе прийняти. Вона навіть знялася для обкладинки Playboy, а також відвідала військових, аби підтримати захисників України.

Ірина Білоцерковець з журналом, для обкладинки якого вона позувала (скріншот)