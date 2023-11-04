Юрій Ткач чесно відповів, скільки заробляє та на які кошти живе в умовах війни. "Немає тих гонорарів"

Гонорари гумористів знизилися у 5 разів

За словами Ткача, йому важко розповісти, на скільки у відсотках впали його доходи. Але він зазначив, що нині гонорари у гумористів знизилися приблизно у 5 разів. Сам артист усе ж не сидить без грошей, адже заробляє у "Кварталі" та іноді виступає на корпоративах.

"Квартал" - це така історія, яка тримає на плаву. Є зарплатня, вона невелика... Але вона є і вона тримає. Іноді бувають корпоративи, якісь приватні заходи й плюс "подушка", яка в тебе є", - розповів Ткач.

Ткач розповів про гонорари (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Скільки Ткач заробляє на місяць

Гуморист не хотів називати точні цифри. Але Волошин навів у приклад слова артиста "Жіночого кварталу" та коміка Володимира Шумка. Той зізнавався, що заробляє до 2 тисяч доларів на місяць (приблизно 70 тисяч гривень). За словами Ткача, його заробітки майже такі ж.

"Плюс-мінус 2 тисячі доларів на місяць заробляю. Може трохи більше", - розповів гуморист.

При цьому Ткач зазначив, що нині усі артисти заробляють набагато менше. Зірки безкоштовно виступають на благодійних концертах або ж беруть певний відсоток. Але так, як було до повномасштабної війни, заробляти ніхто не може.

"Уже немає тих гонорарів. І Полякова вже за тридцятку не їздить, умовно кажучи", - додав Ткач.