Юрий Ткач честно ответил, сколько зарабатывает и на какие деньги живет в условиях войны. "Нет тех гонораров"

Гонорары юмористов снизились в 5 раз

По словам Ткача, ему сложно рассказать, на сколько в процентах упали его доходы. Но он отметил, что в настоящее время гонорары у юмористов снизились примерно в пять раз. Сам артист все же не сидит без денег, ведь зарабатывает в "Квартале" и иногда выступает на корпоративах.

"Квартал" - это такая история, которая держит на плаву. Есть зарплата, она небольшая... Но она есть и она держит. Иногда бывают корпоративы, какие-то частные мероприятия и плюс "подушка", которая у тебя есть, - рассказал Ткач.

Ткач рассказал о гонорарах (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Сколько Ткач зарабатывает в месяц

Юморист не хотел называть точные цифры. Но Волошин привел в пример слова артиста "Женского квартала" и комика Владимира Шумко. Тот признавался, что зарабатывает до 2 тысяч долларов в месяц (около 70 тысяч гривен). По словам Ткача, его заработки почти такие же.

"Плюс-минус 2 тысячи долларов в месяц зарабатываю. Может, чуть больше", - рассказал юморист.

При этом Ткач отметил, что сейчас все артисты зарабатывают гораздо меньше. Звезды бесплатно выступают на благотворительных концертах или берут определенный процент. Но так, как было до полномасштабной войны, никто зарабатывать не может.

"Уже нет тех гонораров. И Полякова уже за тридцатку не ездит, условно говоря", - добавил Ткач.