Юристи пояснили, як відновити втрачені документи на нерухомість

Як відновити втрачені документи на нерухомість

"Дублікати втрачених документів, ви можете отримати у того самого нотаріуса, де ви отримували оригінали", - пояснюють юристи.

Дублікати яких документів може видати нотаріус:

договір купівлі-продажу

договір дарування

договір міни

свідоцтва про спадщину за законом або заповітом

"Якщо ви не памʼятаєте, який саме нотаріус проводив реєстрацію вашого документа, ви можете отримати платну довідку з Реєстру на сайті Мінюсту, яка містить інформацію про дату реєстрації та нотаріуса, що її здійснив", - говорять фахівці.

ЦНАПи можуть видавати дублікати свідоцтва про приватизацію нерухомого майна. У них треба уточнити, які документи потрібно надати, аби вам видали дублікати.

Також варто звернути увагу на дату отримання оригінала свідоцтва про право власності. Якщо воно датується від січня 2013 року, то Держреєстр містить усі необхідні відомості. Саме ці дані й стають підставами для здійснення юридичних операцій з нерухомістю. Тож за наявності відомостей у реєстрі власника не можуть обмежити в правах щодо розпоряджання майном.

Отримати дублікат свідоцтва, які видані до 2013 року складніше. Потрібно отримати доступ до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно. Наявність копії втраченого документа, прискорила б цей процес. Відновити документи також можуть допомогти архіви БТІ.

Що робити у випадку відмови

Якщо вам відмовили в оформленні документів на право власності або в отриманні дубліката, тоді потрібно звертатись у суд, аби вирішити це питання.

До заяви до суду потрібно додати письмову відмову нотаріуса чи іншого органу, який видає документи на право власності.