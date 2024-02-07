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Юристи пояснили, хто має право їздити на авто без страхового поліса: повний перелік

Кому дозволено їздити без страхового поліса (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Деякі категорії українців мають право водити машину без страхового поліса, а у разі ДТП відшкодування збитків проводить Моторно-транспортне страхове бюро України (МТСБУ).

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Ти ж юрист" у Telegram.

Хто може їздити без страхового поліса

Стаття 13 ЗУ "ОСЦПВ власників ТЗ" передбачає звільнення від обов’язку укладати договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України наступні категорії громадян:

  • учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни, що визначені законом, які особисто керують транспортними засобом, що належить їм
  • особи з інвалідністю I групи, які особисто керують власним ТЗ
  • особи, що керують ТЗ, який належить особі з інвалідністю I групи, у його присутності

Обов’язковою умовою використання такої пільги є те, що зазначені особи мають бути власниками ТЗ на правовій підставі (на праві власності, оренди, користування за довіреністю і т.п.).

Юристи наголошують, що відшкодування збитків внаслідок ДТП, винуватцями якої є зазначені особи, здійснює МТСБУ.

Як діяти особам у випадку ДТП з вини водія, який звільнений від ОСЦПВ:

  • терміново повідомити про ДТП поліцію
  • проінформувати інших учасників ДТП про своє місце проживання, назву та місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси
  • вжити всіх можливих заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди
  • не пізніше трьох робочих днів з дня настання ДТП письмово надати МТСБУ повідомлення про ДТП, а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та/або пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов’язок, він має підтвердити це документально

 

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