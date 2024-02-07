Юристи пояснили, хто має право їздити на авто без страхового поліса: повний перелік

Деякі категорії українців мають право водити машину без страхового поліса, а у разі ДТП відшкодування збитків проводить Моторно-транспортне страхове бюро України (МТСБУ).
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Ти ж юрист" у Telegram.
Стаття 13 ЗУ "ОСЦПВ власників ТЗ" передбачає звільнення від обов’язку укладати договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України наступні категорії громадян:
Обов’язковою умовою використання такої пільги є те, що зазначені особи мають бути власниками ТЗ на правовій підставі (на праві власності, оренди, користування за довіреністю і т.п.).
Юристи наголошують, що відшкодування збитків внаслідок ДТП, винуватцями якої є зазначені особи, здійснює МТСБУ.
Як діяти особам у випадку ДТП з вини водія, який звільнений від ОСЦПВ:
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