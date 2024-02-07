Юристы объяснили, кто имеет право ездить на авто без страхового полиса: полный список

Некоторые категории украинцев имеют право водить машину без страхового полиса, а в случае ДТП возмещение ущерба проводит Моторно-транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ).
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Ти ж юрист" в Telegram.
Статья 13 ЗУ "ОСГПО владельцев ТС" предусматривает освобождение от обязанности заключать договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины следующие категории граждан:
Обязательным условием использования такой льготы есть то, что указанные лица должны быть владельцами ТС на правовом основании (на праве собственности, аренды, пользования по доверенности и т. п.).
Юристы отмечают, что возмещение ущерба в результате ДТП, виновниками которого являются указанные лица, осуществляет МТСБУ.
Как действовать водителям в случае ДТП по вине человека, освобожденного от ОСАГО:
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