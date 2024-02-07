Юристы объяснили, кто имеет право ездить на авто без страхового полиса: полный список

Кто может ездить без страхового полиса

Статья 13 ЗУ "ОСГПО владельцев ТС" предусматривает освобождение от обязанности заключать договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины следующие категории граждан:

участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и граждан с инвалидностью в результате войны, определенные законом, лично управляющие транспортным средством, принадлежащим им

лица с инвалидностью I группы, которые лично водят собственный ТС

лица, управляющие ТС, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии

Обязательным условием использования такой льготы есть то, что указанные лица должны быть владельцами ТС на правовом основании (на праве собственности, аренды, пользования по доверенности и т. п.).

Юристы отмечают, что возмещение ущерба в результате ДТП, виновниками которого являются указанные лица, осуществляет МТСБУ.



Как действовать водителям в случае ДТП по вине человека, освобожденного от ОСАГО: