Юристи пояснили, чи має право вчитель вигнати учня з уроку, і як реагувати батькам

В школах часто можуть виникати випадки, що вчителі виганяють учня з класу чи змусити стояти до кінця уроку через погану поведінку. Батьки повинні знати, чи мають педагоги на це право та що робити у таких випадках.
Про це Styler розповіла адвокат та кандидат юридичних наук Анна Даніель.
Згідно зі статтею 53 Конституції України, кожна людина має право на освіту. Також статтею 7 Закону України "Про повну загальну середню освіту" закріплюється заборона дискримінації у сфері загальної середньої освіти передбачена.
Зокрема, жоден учень не повинен зазнавати жодних форм дискримінації, а саме мати будь-які обмеження в освітньому процесі.
Адвокат Анна Даніель зазначила, що обмеження участі дітей у навчанні є неприпустимим.
Друга частина 54 статті Закону України "Про освіту" передбачає, що вчителі зобов’язані:
Адвокат Марина Семенова розповіла, якщо вчитель виганяє дитину з класу, то такі дії містять ознаки булінгу (цькування).
"В даному випадку можна стверджувати, що якщо вчитель виганяє дитину з класу він вчиняє діяльність, яка полягає у психологічному (іноді навіть фізичному) насильстві стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, внаслідок чого може бути заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю такої особи", - додала експерт.
До того ж вимогами постанови КМУ від 15 серпня 2023 року № 867 "Про реалізацію експериментального проекту" затверджено, що жорстоке поводження з учнем, дискримінація за будь-якою ознакою та приниження його честі та гідності відносяться до негативних явищ в освітньому середовищі.
Тому за такі дії вчителя може бути притягнуто до адміністративної відповідальності (ст. 173-4 КУпАП).
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