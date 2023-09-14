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МОН рекомендує проводити психологічні хвилинки в школах: навіщо це потрібно

Україна, Четвер 14 вересня 2023 10:22
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МОН рекомендує проводити психологічні хвилинки в школах: навіщо це потрібно Фото: у школах будуть проводити психологічні хвилинки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство освіти та науки України рекомендує проводити психологічні хвилинки в школах. Це повинно зняти стрес та налаштувати учнів на урок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист МОН.

Як зазначається в листі, повномасштабна війна РФ проти України критично впливає на стан психологічного здоров’я учасників освітнього процесу та безпосередню організацію навчання. За останній рік погіршився психологічний стан здобувачів освіти. Майже вдвічі у порівнянні з початком лютого 2022 року збільшилася кількість учнів/учениць, які почуваються тривожно, напружено, у півтора рази - втомлено.

МОН рекомендує учителям під час уроку впроваджувати психологічні хвилинки, які допоможуть учням впоратися зі стресом та його наслідками, емоційно налаштувати на урок, на плідну роботу, завдяки чому створюватиметься сприятлива атмосфера, яка дасть змогу дітям розслабитися, зняти емоційне напруження, відновити почуття безпеки та психоемоційного комфорту, що є природним механізмом стабілізації.

"Регулярне впровадження психологічних хвилинок у зручний час та слушній нагоді допоможе здобувачу освіти стати більш спокійним, врівноваженим, а також дасть змогу краще зрозуміти свої почуття. Учитель має сам визначити, коли і у який час провести психологічну хвилинку", - йдеться в листі.

МОН рекомендує для практичного використання навчально-методичний посібник "Психологічна хвилинка". Посібник містить 108 коротких, але ефективних відеотренінгів.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти спрогнозували, що 80-85% українських шкіл зможуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі чи очно.

При цьому більшість опікунів (63%), чиї діти чи онуки навчаються у школах, не підтримують дистанційний формат навчання під час війни. Той факт, що навчальні заклади оснащені безпечними та обладнаними притулками, не вплинув на рівень підтримки дистанційної освіти серед опікунів.

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