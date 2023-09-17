Юристы объяснили, вправе ли учитель выгнать ученика с урока, и как реагировать родителям

Что об этом "говорит" закон

Согласно статье 53 Конституции Украины, каждый человек имеет право на образование. Также статьей 7 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" закрепляется запрет дискриминации в сфере общего среднего образования предусмотрена.

В частности, ни один ученик не должен подвергаться никаким формам дискриминации, а именно иметь какие-либо ограничения в образовательном процессе.

Адвокат Анна Даниэль отметила, что ограничение участия детей в обучении является недопустимым.

Вторая часть 54 статьи Закона Украины "Об образовании" предусматривает, что учителя обязаны:

способствовать развитию способностей детей, формированию навыков здорового образа жизни, заботиться об их физическом и психическом здоровье

уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех учеников

личным примером утверждать уважение к морали и общественным ценностям, в частности правды, справедливости, патриотизма и трудолюбия

защищать детей во время образовательного процесса от любых форм физического и психологического насилия, унижения чести и достоинства

сообщать руководство школы о фактах буллинга в отношении учеников, педагогов или научных работников

Как защитить права

Адвокат Марина Семенова рассказала, если учитель выгоняет ребенка из класса, то такие действия содержат признаки буллинга (травли).

"В данном случае можно утверждать, что если учитель выгоняет ребенка из класса он совершает деятельность, которая заключается в психологическом (иногда даже физическом) насилии в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица, в результате чего может быть причинен вред психическому или физическому здоровью такого лица", - добавила эксперт.

К тому же требованиями постановления КМУ от 15 августа 2023 года №867 "О реализации экспериментального проекта" утверждено, что жестокое обращение с учеником, дискриминация по любому признаку и унижение его чести и достоинства относятся к негативным явлениям в образовательной среде.

Поэтому за такие действия учитель может быть привлечен к административной ответственности (ст. 173-4 КУоАП).