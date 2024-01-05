Юристи назвали поширену причину, через яку переселенці втрачають виплати

За яких умов через житло скасовують виплату

Відповідно до п. 11 Порядку надання допомоги на проживання ВПО виплата допомоги припиняється у разі:

відновлення житлового приміщення

забезпечення житлом для постійного проживання

забезпечення житлом, віднесеним до фондів тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, або коштів благодійних чи міжнародних організацій, або власних коштів особи (крім місць тимчасового проживання)

З якого моменту буде припинена виплата

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем встановлення одного з вищевказаних фактів, за умови документального підтвердження або офіційного підтвердження від органів місцевого самоврядування, благодійних чи міжнародних організацій.

Тож якщо родині надали житло у грудні 2023 р., то виплати мають припинити з 1 січня 2024 р.

Які ще є підстави для скасування виплат для переселенців

Окрім надання житла, ще є ряд підстав, через які переселенцям скасовують виплати. А саме: