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Юристы назвали распространенную причину, по которой переселенцы теряют выплаты

При каких условиях отменяют выплаты для переселенцев (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Выплаты переселенцам могут отменить при определенных обстоятельствах. Часто это происходит, когда семью обеспечивают жильем для постоянного проживания.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.

При каких условиях через жилье отменяют выплату 

В соответствии с п. 11 Порядка предоставления пособия на жительство ВПЛ выплата пособия прекращается в случае:

  • восстановление жилого помещения
  • обеспечение жильем для постоянного проживания
  • обеспечение жильем, отнесенным к фондам временного проживания внутренне перемещенных лиц из средств государственного или местных бюджетов, или средств благотворительных или международных организаций, или собственных средств человека (кроме мест временного проживания)

С какого момента будет прекращена выплата

Выплата пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем установления одного из вышеуказанных фактов, при условии документального подтверждения или официального подтверждения от органов местного самоуправления, благотворительных или международных организаций.

Если семье предоставили жилье в декабре 2023 г., то выплаты должны прекратить с 1 января 2024 г.

Какие еще есть основания для отмены выплат для переселенцев

Кроме предоставления жилья, еще есть ряд оснований, по которым переселенцам отменяют выплаты. А именно:

  • покупка транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда или прицепа)
  • семья потратила более 100 тыс. грн на покупку недвижимости, земельного участка и т. д., осуществила на эту сумму одноразовую оплату услуг или работ (кроме строительных) медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных, приобрела банковские металлы, иностранную валюту
  • имеет более 100 тыс. грн - это могут быть средства на депозитном банковском счете, облигации внутреннего государственного займа, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования
  • владеют жильем на относительно безопасных территориях - имеют в собственности жилье площадью свыше 13,65 кв. м на одного члена семьи, расположенного на других территориях, чем тех, где ведутся активные боевые действия
  • находятся на полном государственном содержании (в детском доме, психоневрологическом интернате, доме-интернате для пожилых людей и лиц с инвалидностью, специальном доме-интернате системы социальной защиты населения, школе-интернате, учреждении специализированного образования военного (военно-спортивного) направления
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