Юристи назвали поширену причину, через яку переселенці втрачають виплати
Виплати переселенцям можуть скасувати за певних обставин. Часто це відбувається, коли родину забезпечують житлом для постійного проживання.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.
За яких умов через житло скасовують виплату
Відповідно до п. 11 Порядку надання допомоги на проживання ВПО виплата допомоги припиняється у разі:
- відновлення житлового приміщення
- забезпечення житлом для постійного проживання
- забезпечення житлом, віднесеним до фондів тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, або коштів благодійних чи міжнародних організацій, або власних коштів особи (крім місць тимчасового проживання)
З якого моменту буде припинена виплата
Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем встановлення одного з вищевказаних фактів, за умови документального підтвердження або офіційного підтвердження від органів місцевого самоврядування, благодійних чи міжнародних організацій.
Тож якщо родині надали житло у грудні 2023 р., то виплати мають припинити з 1 січня 2024 р.
Які ще є підстави для скасування виплат для переселенців
Окрім надання житла, ще є ряд підстав, через які переселенцям скасовують виплати. А саме:
- купівля транспортного засобу, з року випуску якого минуло менш як 5 років (крім мопеда або причепа)
- родина витратила понад 100 тис. грн на купівлю нерухомості, земельної ділянки тощо, здійснила на цю суму одноразову оплату послуг чи робіт (крім будівельних) медичних, освітніх та житлово-комунальних, придбала банківські метали, іноземну валюту
- має понад 100 тис. грн - це можуть бути кошти на депозитному банківському рахунку, облігації внутрішньої державної позики, строк погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги
- володіють житлом на відносно безпечних територіях - мають у власності житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні бойові дії
- перебувають на повному державному утриманні (у дитячому будинку, психоневрологічному інтернаті, будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, спеціальному будинку-інтернаті системи соціального захисту населення, школі-інтернаті, закладі спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) спрямування
Раніше ми писали про те, за яких умов переселенець втратить виплати, якщо купить машину, а за яких - ні.
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