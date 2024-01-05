Юристы назвали распространенную причину, по которой переселенцы теряют выплаты

Выплаты переселенцам могут отменить при определенных обстоятельствах. Часто это происходит, когда семью обеспечивают жильем для постоянного проживания.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook .

При каких условиях через жилье отменяют выплату

В соответствии с п. 11 Порядка предоставления пособия на жительство ВПЛ выплата пособия прекращается в случае:

восстановление жилого помещения

обеспечение жильем для постоянного проживания

обеспечение жильем, отнесенным к фондам временного проживания внутренне перемещенных лиц из средств государственного или местных бюджетов, или средств благотворительных или международных организаций, или собственных средств человека (кроме мест временного проживания)

С какого момента будет прекращена выплата

Выплата пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем установления одного из вышеуказанных фактов, при условии документального подтверждения или официального подтверждения от органов местного самоуправления, благотворительных или международных организаций.

Если семье предоставили жилье в декабре 2023 г., то выплаты должны прекратить с 1 января 2024 г.

Какие еще есть основания для отмены выплат для переселенцев

Кроме предоставления жилья, еще есть ряд оснований, по которым переселенцам отменяют выплаты. А именно: