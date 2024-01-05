Юристы назвали распространенную причину, по которой переселенцы теряют выплаты
Выплаты переселенцам могут отменить при определенных обстоятельствах. Часто это происходит, когда семью обеспечивают жильем для постоянного проживания.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.
При каких условиях через жилье отменяют выплату
В соответствии с п. 11 Порядка предоставления пособия на жительство ВПЛ выплата пособия прекращается в случае:
- восстановление жилого помещения
- обеспечение жильем для постоянного проживания
- обеспечение жильем, отнесенным к фондам временного проживания внутренне перемещенных лиц из средств государственного или местных бюджетов, или средств благотворительных или международных организаций, или собственных средств человека (кроме мест временного проживания)
С какого момента будет прекращена выплата
Выплата пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем установления одного из вышеуказанных фактов, при условии документального подтверждения или официального подтверждения от органов местного самоуправления, благотворительных или международных организаций.
Если семье предоставили жилье в декабре 2023 г., то выплаты должны прекратить с 1 января 2024 г.
Какие еще есть основания для отмены выплат для переселенцев
Кроме предоставления жилья, еще есть ряд оснований, по которым переселенцам отменяют выплаты. А именно:
- покупка транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда или прицепа)
- семья потратила более 100 тыс. грн на покупку недвижимости, земельного участка и т. д., осуществила на эту сумму одноразовую оплату услуг или работ (кроме строительных) медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных, приобрела банковские металлы, иностранную валюту
- имеет более 100 тыс. грн - это могут быть средства на депозитном банковском счете, облигации внутреннего государственного займа, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования
- владеют жильем на относительно безопасных территориях - имеют в собственности жилье площадью свыше 13,65 кв. м на одного члена семьи, расположенного на других территориях, чем тех, где ведутся активные боевые действия
- находятся на полном государственном содержании (в детском доме, психоневрологическом интернате, доме-интернате для пожилых людей и лиц с инвалидностью, специальном доме-интернате системы социальной защиты населения, школе-интернате, учреждении специализированного образования военного (военно-спортивного) направления
Раньше мы писали о том, за каких условий переселенец потеряет выплаты, если купит машину, а за каких - нет.
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