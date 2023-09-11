Юрист спростувала поширений міф про мобілізацію в Україні: про що йдеться

Що треба знати про мобілізацію багатодітних чоловіків

Нагадаємо, що згідно з законом, чоловікам, які мають троє і більше неповнолітніх дітей, надається відстрочка.

"Ми отримали багато запитів із цим питання протягом останнього тижня. Підстави про відстрочку від мобілізації у нас регулюються законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому кожен може відкрити закон на сайті Верховної Ради й перевірити статтю 23. Саме у ній вказані підстави для відстрочки від мобілізації, зокрема і для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей", - каже юрист.

Наголосимо, що у законі немає припису про те, що діти, народжені після жовтня 2022 року, є підставою для того, аби вважати чоловіка ухилянтом.

"Якщо вам на очі потрапляє подібна сумнівна інформація, варто самому її перевіряти, відкривши закон, яким керуються ТЦК та СП під час призначення відстрочки. Жодних законопроєктів, або підтвердженої інформації про те, що чоловіки, в яких третя дитина народилася після жовтня 2022 року, вважатимуться ухилянтами - немає. Це просто чутки, які поширюють у каналах Telegram", - пояснила Левченко.

Вона закликала не піддаватись паніці та перевіряти усю інформацію, яка у вас викликає сумніви.

Яке покарання передбачено за ухилення від мобілізації

Ухилянт - це особа, стосовно якої набрав законної сили вирок суду про ухилення від мобілізації. Тобто її мають визнати винною у судовому порядку.

При цьому наголосимо, що якщо на чоловіка ТЦК та СП наклали адміністративну відповідальність, то він вважається правопорушником, а не ухилянтом.

Також зазначимо, що якщо чоловік отримав повістку та не прийшов у військкомат, то на нього накладається штраф у розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян - від 3400 до 5100 грн. Рішення про це приймає ТЦК та СП.

Покарання ж за ухиляння від мобілізації передбачено статтею 336. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.