Чи мобілізують чоловіка, у якого дружина служить в ЗСУ: пояснення юриста

В Україні мобілізація не припиняється із початку повномасштабної війни, втім деякі аспекти досі вимагають додатково пояснення зі сторони юристів. Наприклад, часто виникає питання, чи має право на відстрочку чоловік, якщо його дружина служить в ЗСУ?

Чи надають відстрочку чоловіку, якщо дружина служить в ЗСУ

"Чоловік, дружина якого служить в ЗСУ, має право на відстрочку, якщо у них є неповнолітні діти. Тобто, якщо є двоє батьків і є неповнолітні діти, а один із батьків служить - неважливо жінка це чи чоловік, другий з батьків має право на відстрочку", - пояснює адвокат.

Щоб отримати відстрочку, потрібно подати відповідну заяву та додати до неї документи, які підтверджують, що ви дійсно не підлягаєте призову.

Таку заяву подають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем військового обліку або призову. Її можна подати при отриманні повістки або ж коли потрібно отримати відмітку у військово-облікових документах для виїзду за кордон тощо.

Хто має право на відстрочку