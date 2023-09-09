Що робити, якщо ТЦК незаконно утримує чоловіка під вартою: поради від юриста

В Україні трапляються випадки, коли військовозобов'язаних чоловіків ТЦК насильно утримує під вартою. Втім наскільки це правомірно і що робити у такому випадку?

Що робити, якщо ТЦК тримає чоловіка під вартою

У разі незаконного утримання ТЦК юристи радять звертатися на 102, заявити про кримінальне правопорушення, звернутися до Військової служби правопорядку, вимагати протокол про утримання, ні з чим не погоджуватися, а також нічого не підписувати і не проходити ВЛК.

"Якщо так сталося, що ТЦК незаконно затримала чоловіка і тримає його під вартою, то окрім стандартних порад, які дають юристи, можу порадити скористатися частиною 2 статті 206 КПК України. Хай родич цього чоловіка віднесе заяву про незаконне позбавлення людини свободи до суду за місцем розташування цього ТЦК", - каже юрист.

У такому випадку суддя буде зобов'язаний постановити слідчу ухвалу, яка змусить ТЦК негайно доставити людину до суду для з'ясування підстав позбавлення волі.

"І якщо ТЦК не зможе довести, що вони діяли законно, а вони ніколи цього не зможуть зробити, то слідчий суддя буде зобов'язаний звільнити людину з-під варти", - пояснює Крекотен.

Яке покарання за неявку військовозобов'язаного до ТЦК

За неявку у військкомат можуть бути різні покарання. Якщо повістка стосувалася уточнення облікових даних у ТЦК та СП, то штраф становить від 1500 до 3400 гривень (конкретний розмір штрафу встановлює суд).

Повторне порушення протягом року передбачає штраф у розмірі до 5100 гривень.

Якщо чоловік отримав повістку, але не прийшов у військкомат три й більше разів, на нього мають право подати до суду та притягнути до кримінальної відповідальності. Якщо особа не з'явилася до військкомату за мобілізаційним розпорядженням, йому загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.