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Юрист пояснив, чи мають право знімати людину на фото і відео без її згоди

Чи можна знімати людину на фото і відео без її дозволу (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Фотографи та відеографи постійно фіксують воєнні події в Україні. Іноді цивільні не хочуть потрапляти в об'єктиви камер. Втім, чи мають право знімати людину без її дозволу?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram.

Чи можна знімати на відео людину, без її дозволу

"Дане питання врегульоване статтею 307 цивільного кодексу України. Так, згідно із ним, знімати на відео чи фотографувати у громадських місцях - можна. За загальним правилом вважається, що якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці чи іншому громадському місці, то вважається, що згода була надана",  пояснює юрист.

Втім він зауважує, що якщо людина проти того, щоб її знімали, вона повинна повідомити тому, хто проводить зйомку і навіть має право вимагати видалення матеріалів із своєю участю.

"А той, хто проводив зйомку, зобов'язаний добровільно задовольнити ці вимоги. Заборонити зйомку не можуть тільки публічні, посадові, чи службові особи, при умові, якщо зйомка не перешкоджає їхній роботі", - каже Сащук.

 

Яке покарання за незаконну зйомку

В Україні заборонено проведення будь-яких прихованих зйомок, пов’язаних з особистим життям. За порушення цього передбачене наступне покарання:

  • штрафні санкції (від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян)
  • виправні роботи строком до 2-х років
  • обмеження волі строком до 3-х років
  • арешт строком до 6-ти місяців (частина перша статті 182 Кримінального кодексу України)

Нагадаємо, що за незаконну фото- та відеозйомку переміщення ЗСУ, а також військової допомоги від іноземних партнерів під час воєнного стану людину можуть покарати позбавленням волі до 12 років.

Раніше ми писали про те, що СБУ у Хмельницькому зацікавилось чоловіком, який знімав на відео атаку російських дронів.

Читайте також про те, що юрист пояснив, чи мають право перевіряти документи на мобільних блокпостах.

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