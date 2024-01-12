Юрист пояснив, чи має право поліція перевіряти документи на мобільних блокпостах

Нерідко трапляють випадки, коли правоохоронці перевіряють документи на мобільних блокпостах або навіть проводять поверхневий огляд автомобіля. Втім, чи законні такі дії?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію юриста Романа Сімутіна у YouTube .

Чи мають право на мобільних блокпостах перевіряти документи

"Уявіть, що у якогось Петра викрадають автомобіль. На вуха піднімають всіх поліцейських, відкривають кримінальну справу, вводять план "Перехоплення", розсилають орієнтування, виставляють мобільні пости, щоб знайти викрадене авто. Під час таких планів поліція може проводити превентивні заходи - перевіряти документи, зупиняти транспорт, проводити поверхневий огляд тощо", - пояснює юрист.

За його словами, також можуть вводити і інші плани. Наприклад, з’являється інформація про проникнення вглиб країни ДРГ для скоєння теракту. СБУ вводить план "Бумеранг" і проводить аналогічні заходи, які також координуються з поліцією.

"Мобільний блокпост - це один з елементів вказаних оперативних планів: встановлення мобільних постів, задіяння спільних груп, до яких включають крім поліцейських і СБУ, ще й представників ТЦК, ДСНС та інших", - каже Сімутін.

Він зазначає, що превентивні заходи, які проводять під час таких планів, обмежують наші права та свободи й застосовуються для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень із дотриманням установлених законом вимог.

"Тільки не плутайте із профілактичними заходами, мета яких полягає у попередженні правопорушень. Іншими словами, до вас можуть підійти поліціянти та поцікавитися, чи ви читали КУпАП та, чи знаєте, що палити в громадських місцях заборонено і т. п." - додає адвокат.

Чи законні такі перевірки

"У законі написано, що "під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов’язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи". Тобто для перевірки документів, поверхневого огляду авто чи особи, повинна бути законна підстава", - каже Сімутін.

Наприклад, розшукується злочинець зі схожими зовнішніми ознаками або автомобіль. Тоді поліціянт має показати громадянину орієнтування, яке підтверджує його суб’єктивне судження про схожість і нормативно-правовий акт, на підставі якого обмежуються ваші свободи, тобто наказ про введення в дію оперативного плану.

При цьому адвокат додає, що у розпорядженні голови Київської міської військової адміністрації передбачене навчання з відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпоста, пошукові та контрдиверсійні заходи.

"Тобто з нас зробили піддослідних кроликів і навчаються на нас як перевіряти документи, транспорт і т. п." - каже юрист.

Сімутін радить запам'ятати наступні речі: