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Чоловік у Хмельницькому знімав на відео проліт російських дронів. Ним зацікавилася СБУ

Хмельницький, Вівторок 09 січня 2024 17:53
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Чоловік у Хмельницькому знімав на відео проліт російських дронів. Ним зацікавилася СБУ Архівне фото: Чоловік у Хмельницькому знімав на відео проліт російських дронів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали чоловіка, який раніше знімав на відео проліт російських дронів у Хмельницькому та опублікував це в соціальні мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України у Хмельницькій області.

"СБУ викрила "блогера", який оприлюднив відео атаки ворожих дронів на Хмельницький 5 січня. Чоловік зняв проліт російських БПЛА над житловими районами міста", - йдеться в заяві.

Зазначається, що відзнятий матеріал у режимі реального часу, з прив'язкою до місцевості "скинув" у місцевий Telegram-канал, де повідомлялося про напрямок руху повітряних цілей.

У СБУ уточнили, що через кілька хвилин це відео підхопили російські пабліки. Пропагандисти хвалилися, що псують життя українцям, а в місті "гримлять вибухи".

У чому небезпека публікації таких відео

Спецслужба уточнює, що соціальні мережі моніторять не тільки російські "воєнкори", а й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.

Після спілкування зі Службою безпеки України чоловік усвідомив, що внаслідок необдуманої публікації такого відео противник може отримати багато додаткової інформації непомітної автору.

"СБУ вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати фото і відео наслідків влучень ворожих ракет і дронів та роботи ППО. Подібні публікації розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років ув'язнення", - додали правоохоронці.

Затримання коригувальників ударів РФ

У грудні Служба безпеки затримала ще одну колаборантку, яка очікувала на прихід росіян і активно допомагала їм. Вона коригувала повітряні атаки РФ по Запоріжжю і чекала повної окупації регіону.

Також раніше контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який розвідував позиції і маршрути руху ЗСУ в Миколаївській області та коригував повітряні удари окупантів.

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