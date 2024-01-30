Юрист пояснила, коли і як можна потрапити у базу розшуку ТЦК

Кого і коли можуть вносити у базу розшуку ТЦК

"Зараз багато чоловіків говорять про те, що їх начебто внесли у базу розшуку від ТЦК. Про це їх повідомив дільничий чи ще хтось інший. Давайте розбиратися, коли і як заповнюють цю базу. Адже навіть війна не є причиною для маніпуляцій почуттями громадян та необізнаністю у деяких питаннях, щоб змусити їх до явки у військкомат. Це не припустимо зі сторони держави", - каже адвокат Кристина Очкур.

За її словами, поняття розшуку можна застосовувати тільки для осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

"Зверніть увагу, що порушення правил військового обліку - це стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А це не кримінальне правопорушення. Тобто у вас має бути порушення статті 335 чи 337 Кримінального кодексу. Це статті, які говорять про ухилення від мобілізації. І у такому випадку проти вас має бути відкрите кримінальне провадження", - додає юрист.

У цьому кримінальному провадженні військовозобов'язаний має бути у статусі підозрюваного. Розшук оголошується за ухвалою суду або постановою слідчого чи прокурора. На сервісі МВС можна перевірити, чи не перебуваєте ви у розшуку.

"Там можна подивитись, які бувають підстави для розшуку, якщо ви у ньому знаходитесь, і який саме орган вас розшукує", - пояснює Очкур.

При цьому вона зазначає, якщо дільничий говорить військовозобов'язаному про те, що його начебто внесли у базу розшуку, то він має назвати номер кримінального провадження чи дати посилання на постанову про розшук цієї особи.

"Хочу вам одразу сказати, що якщо вам запхали повістку у двері, а потім розказують про те, що ви у розшуку - то нестрашно. Але якщо ви пройшли ВЛК, наприклад, отримували мобілізаційне відрядження на відправку і не з'явились, тоді вас дійсно можуть внести у базу і це реальний розшук, а не той, яким вас лякають", - каже Очкур.