Юрист объяснила, когда и как можно попасть в базу розыска ТЦК

Кого и когда могут вносить в базу розыска ТЦК

"Сейчас многие мужчины говорят о том, что их якобы внесли в базу розыска от ТЦК. Об этом им сообщил участковый или еще кто-то другой. Давайте разбираться, когда и как заполняют эту базу. Ведь даже война не является причиной для манипуляций чувствами граждан и неосведомленностью в некоторых вопросах, чтобы заставить их к явке в военкомат. Это не допустимо со стороны государства", - говорит адвокат Кристина Очкур.

По ее словам, понятие розыска можно применять только для лиц, совершивших уголовное правонарушение.

"Обратите внимание, что нарушение правил военного учета - это статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. А это не уголовное правонарушение. То есть у вас должно быть нарушение статьи 335 или 337 Уголовного кодекса. Это статьи, которые говорят об уклонении от мобилизации. И в таком случае против вас должно быть открыто уголовное дело", - добавляет юрист.

В этом уголовном производстве военнообязанный должен быть в статусе подозреваемого. Розыск объявляется по определению суда или постановлению следователя либо прокурора. На сервисе МВД можно проверить, не находитесь ли вы в розыске.

"Там можно посмотреть, какие существуют основания для розыска, если вы в нем находитесь, и какой именно орган вас разыскивает", - объясняет Очкур.

При этом она отмечает, что если участковый говорит военнообязанному о том, что его якобы внесли в базу розыска, то он должен назвать номер уголовного производства или дать ссылку на постановление о розыске этого лица.

"Хочу вам сразу сказать, что если вам запихнули повестку в дверь, а потом рассказывают о том, что вы в розыске - то нестрашно. Но если вы прошли ВВК, например, получали мобилизационную командировку на отправку и не явились, тогда вас действительно могут внести в базу и это реальный розыск, а не тот, которым вас пугают", - говорит Очкур.