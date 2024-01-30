Адвокат розповів, чи можуть працівники ТЦК заповнювати повістки "на колінах"
В Україні триває мобілізація і на блокпості вас можуть зупинити і виписали на коліні повістку, на якій вже стоїть підпис начальника ТЦК з печаткою. Однак, це не зовсім законно.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.
Чи можуть ТЦК заповнювати повістку "на колінах"
Важливо знати, чи дійсно можна вважати пусту повістку, на якій вже стояв підпис із печаткою, підробленою та чи вийде її оскаржити до суду.
У статті 366 КК України йдеться, що підробка - це складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення свідомо неправдивих відомостей та інше підроблення офіційних документів.
"А тепер питання: що саме працівник ТЦК вніс завідомо неправдивого до повістки, навіть якщо там стояло факсиміле? Відповідь очевидна: нічого. То чи буде в його діях склад кримінального правопорушення? Звичайно, що ні", - каже адвокат.
Верховний Суд у своїй постанові від 8 вересня 2022 року зазначив, що повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов’язок.
Тому повістка до суду не оскаржується. Оскаржуються лише її наслідки, якщо щодо вас винесуть постанову за ст. 210-1 КУпАП, а заповнення пустої повістки працівником ТЦК не є внесенням свідомо неправдивих відомостей у документ.
Чи законно вручати повістки у подібний спосіб
Відповідно до ст. 19 Конституції, органи влади повинні діяти у межах і способу, який передбачений законами.
Жодним нормативним документом не передбачено можливості заповнення повістки, не начальником ТЦК та не уповноваженою на це особою. Відповідно у громадянина і не виникає обов’язку її отримувати.
Повістка має бути заповнена на вас заздалегідь і підписана начальником ТЦК - лише дотримання цих вимог зобов'язує вас її взяти, незалежно від місця вручення.
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