Адвокат розповів, чи можуть працівники ТЦК заповнювати повістки "на колінах"

В Україні триває мобілізація і на блокпості вас можуть зупинити і виписали на коліні повістку, на якій вже стоїть підпис начальника ТЦК з печаткою. Однак, це не зовсім законно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна .

Чи можуть ТЦК заповнювати повістку "на колінах"

Важливо знати, чи дійсно можна вважати пусту повістку, на якій вже стояв підпис із печаткою, підробленою та чи вийде її оскаржити до суду.

У статті 366 КК України йдеться, що підробка - це складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення свідомо неправдивих відомостей та інше підроблення офіційних документів.

"А тепер питання: що саме працівник ТЦК вніс завідомо неправдивого до повістки, навіть якщо там стояло факсиміле? Відповідь очевидна: нічого. То чи буде в його діях склад кримінального правопорушення? Звичайно, що ні", - каже адвокат.

Верховний Суд у своїй постанові від 8 вересня 2022 року зазначив, що повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов’язок.

Тому повістка до суду не оскаржується. Оскаржуються лише її наслідки, якщо щодо вас винесуть постанову за ст. 210-1 КУпАП, а заповнення пустої повістки працівником ТЦК не є внесенням свідомо неправдивих відомостей у документ.

Чи законно вручати повістки у подібний спосіб

Відповідно до ст. 19 Конституції, органи влади повинні діяти у межах і способу, який передбачений законами.

Жодним нормативним документом не передбачено можливості заповнення повістки, не начальником ТЦК та не уповноваженою на це особою. Відповідно у громадянина і не виникає обов’язку її отримувати.

Повістка має бути заповнена на вас заздалегідь і підписана начальником ТЦК - лише дотримання цих вимог зобов'язує вас її взяти, незалежно від місця вручення.