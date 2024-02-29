Юрист пояснила, яке покарання "світить" за неявку у військкомат після проходження ВЛК

Якщо військовозобов'язаному чоловікові належним чином вручили повістку, то він має з'явитись у ТЦК у назначений час, інакше йому загрожує штраф у кілька тисяч гривень. А от за неявку у військкомат після проходження ВЛК передбачено значно суворіше покарання.

Яке покарання загрожує чоловікам за неявку в ТЦК після проходження ВЛК

"Все, що відбувається до проходження ВЛК і все, що буде після - це дві великі різниці щодо відповідальності. Бо до того, як громадянин не пройшов ВЛК і його визнали придатним до військової служби, він зазвичай отримує повістки про уточнення даних, або повістки для проходження комісії. І тут, зазвичай, можна говорити про адміністративну відповідальність за неявку у ТЦК", - говорить адвокат Кристина Очкур.

Але якщо ви вже пройшли ВЛК і вас визнали придатними до військової служби, у вас нема підстав для відстрочки і вас повідомили належним чином про те, що ви маєте з'явитись на відправку до військової частини, тоді можуть сформувати обвинувальний акт, бо ви ухиляєтесь від служби.

"При такій ситуації людині загрожує покарання від 3 до 5 років позбавлення волі. Тому для себе зрозумійте, що після ВЛК і визнання вас придатним до служби, вже є ризик кримінальної відповільності, а не адміністративної", - додає юрист.

Нагадаємо, що неявка в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за повісткою тягне адміністративну відповідальність - штраф від 3,4 до 5,1 тисячі гривень.