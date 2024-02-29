Юрист объяснила, какое наказание "светит" за неявку в военкомат после прохождения ВВК

Если военнообязанному мужчине вручили повестку, то он должен явиться в ТЦК в назначенное время, иначе ему грозит штраф в несколько тысяч гривен. А вот за неявку в военкомат после прохождения ВВК предусмотренно более суровое наказание.

Какое наказание грозит мужчинам за неявку в ТЦК после прохождения ВВК

"Все, что происходит до прохождения ВВК и все, что после этого - это две большие разницы по поводу ответственности. Ведь до того, как гражданин не прошел ВВК и его признали пригодным к военной службе, он обычно получает повестки об уточнении данных или повестки для прохождения комиссии. И здесь обычно можно говорить об административной ответственности за неявку в ТЦК", - объясняет адвокат Кристина Очкур.

Но если вы уже прошли ВВК и вас признали пригодными к военной службе, у вас нет оснований для отсрочки и вам сообщили должным образом о том, что вы должны явиться на отправку в воинскую часть, тогда против вас могут сформировать обвинительный акт, потому что вы уклоняетесь от службы.

"При такой ситуации человеку грозит наказание от 3 до 5 лет лишения свободы. Поэтому для себя поймите, что после ВВК и признания вас годным к службе, уже есть риск криминальной ответственности, а не административной", - добавляет юрист.

Напомним, что неявка в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) за повесткой влечет административную ответственность - штраф от 3,4 до 5,1 тысячи гривен.