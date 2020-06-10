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Юридический бумеранг: как сеть отреагировала на подозрение Порошенко

STYLERПерсоны    10.06.2020 - 15:27
Юридический бумеранг: как сеть отреагировала на подозрение Порошенко
Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

Подозрение Петру Порошенко от ГБР вызвало горячие дискуссии в сети

Петру Порошенко объявили о подозрении в ГБР (Государственном бюро расследований) 10 июня по поручению генпрокурора Ирины Венедиктовой. Народный депутат от партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины отказался от участия в допросе и в сопровождении адвокатов и политиков отправился на встречу к главе ГПУ.

Видео стрим под Офисом Генпрокурора опубликовано на Facebook-странице "ЕС".

Дело в том, что экс-президент настаивает на незаконности объявления ему подозрения, так как документ ему должна была вручить лично генпрокурор. Таким образом он подчеркивает, что подозрение вручено не было.

Сама же Венедиктова заявляет, что если ее действия расцениваются как незаконные, то они могут быть обжалованы.

На сайте ГРБ сообщают, что, по данным следствия, Порошенко подозревается в том, что в 2018 году склонил главу Службы внешней разведки к превышению им власти и служебных полномочий (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Отметим, что Бюро расследует более 13 уголовных производств, в которых Петр Порошенко является свидетелем. Бывшего главу государства уже неоднократно вызвали на допрос. Теперь следователи готовят ходатайство об избрании меры пресечения нардепу.

Однопартийцы Порошенко и другие политики, общественные деятели и простые украинцы живо отреагировали на сегодняшнюю ситуацию с подозрением Порошенко.

Нардеп от "ЕС" Олег Гончаренко рассказал в Facebook, что пришел вместе с коллегами на акцию протеста под ГБР, чтобы поддержать Порошенко.

"Зеленский и его команда уже не первый раз "лепят" дело по Википедии, при этом им абсолютно все равно на то, что экономика и промышленность стремительно падают", - написал депутат и записал на видео свое выступление.

Видео: Гончаренко под офисом ГБР высказался относительно подозрения Порошенко

Некоторые усматривают в нынешнем подозрении Порошенко исключительно политическую подоплеку и высказывают предположение, что подобный "бумеранг" через некоторое время вернется и к представителям действующей власти.

Об этом написал в своем Facebook бывший депутат Борислав Береза со ссылкой на известного адвоката, политика Сергея Власенко (защищал ранее экс-премьера Юлию Тимошенко).

"Мой хороший приятель Серей Власенко, которого является для меня авторитетом и экспертом в вопросе юриспруденции, искренне верит в силу "юридического бумеранга". Он привел пример, как этот бумеранг, запущенный ранее, возвращается теперь к Петру Порошенко. И я понимаю, что к Зеленскому с его окружением обязательно вернется тот же бумеранг. И понимаю, как они будут тогда искренне расстроены и предсказываю, что будут они громко возмущаться.

Единственное, что меня удивляет в этой истории, так это то, что никто во власти не хочет делать выводы, не хочет действовать исключительно в правовом поле и не готов работать исключительно в рамках своих полномочий. Все время с нарушениями. И каждый ведь думает, что к нему бумеранг не вернется. Так может там и вправду там пороблено?", - говорится в публикации.

Юридический бумеранг: как сеть отреагировала на подозрение Порошенко

Фото: скрин поста facebook.com/borislav.bereza

Сам Порошенко также выступил перед собравшимися, сделал заявление о том, что подозрение ему не было вручено, и подробно рассказал о ситуации.

"Наша позиция - подозрение не вручили, потому что по УПК это должен делать генпрокурор или руководитель САП, а не кто-то неизвестно кто", - подчеркнул нардеп.

Видео: Порошенко прокомментировал подозрение ГБР

Пользователи интернета, комментируя подозрение Порошенко, имеют полярные позиции относительно ситуации и высказываются - часто довольно эмоционально - исходя из собственных политических взглядов. Пишут о возможной "расправе" и политических преследованиях, а вот скептики видят во всем затянувшуюся "показуху".

  • Оказывается, Порох является главным врагом Украины, а "рыги", из-за которых у нас произошло две революции и война с Мордором - типа не при делах...
  • Пусть Володька готовится получить срок за склонение генпрокурора к превышению полномочий!
  • Может все таки закроют? Или как всегда показуха?
  • Сантабарбара.

Юридический бумеранг: как сеть отреагировала на подозрение ПорошенкоЮридический бумеранг: как сеть отреагировала на подозрение Порошенко

Фото: скрин facebook.com/www.rbc.ua

Напомним, что несколько дней назад адвокаты Порошенко обжаловали в суде действия генпрокурора и потребовали отвода следователей ГБР.

Ранее сообщалось, что в начале декабря 2019-го ГБР начало расследование о возможной государственной измене Порошенко во время подписания Минских соглашений.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины Порошенко ПетрподозрениеГБР
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