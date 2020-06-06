Адвокаты Порошенко обжаловали в суде действия генпрокурора и требуют отвода следователей ГБР

Фото: Игорь Головань (пресс-служба)

По словам адвоката, в пятницу не состоялось заседание, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства

Адвокаты пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко оспаривают в суде бездействие генерального прокурора Ирины Венедиктовой за того, что Офис генпрокурора до сих пор не отреагировал на заявления об уголовных правонарушениях, поданные после незаконного силового захвата ГБР Музея Гончара.

Об этом сообщил адвокат Игорь Головань на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Офис генерального прокурора работает по ночам, когда надо зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политических преследований оппозиции. А когда речь о привлечении к ответственности зарвавшихся следователей и оперативников ГБР, которые совершили вооруженное нападение на Музей Ивана Гончара и незаконный обыск музея, прокуроры энтузиазма не демонстрируют", - написал Головань.

Адвокат также отметил, что пять заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение в владение лица с целью обыска, служебный подлог, воспрепятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) Офис генерального прокурора получил еще 3 июня.

"Установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездействие Генерального прокурора в суде", - добавил адвокат.

По его словам, направили в суд и заявления об отводе следователей ГБР, что совершили незаконный обыск, а теперь блокируют выставку коллекции картин, принадлежащее семье Порошенко.

Головань также отметил, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства.

"Поэтому в дополнение к отводу следователей, чтобы защитить работников Музея Ивана Гончара, направили в суд заявление о разъяснении определения следственного судьи. Пусть судья объяснит, может ли музей позволить посетителям увидеть арестованые в результате незаконного обыска картины", - резюмировал Головань.

Напомним, 26 мая спецназ Государственного бюро расследований ворвался в помещение Музея Ивана Гончара, где открылась экспозиция художественных произведений из коллекции семьи Порошенко.

Директор Музея Ивана Гончара Петр Иванович Гончар написал заявление в полицию, поскольку следователи Государственного бюро расследований выломали дверь.

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Автор: РБК-Украина