Юрфирму США обвинили в незаконных действиях в интересах Коломойского: что известно

С помощью, в том числе Baker McKenzie, как утверждается в расследовании, Игорь Коломойский мог отмыть миллиарды долларов через подставные компании, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в США.

В расследовании даже приводят примерные цифры, которые Коломойский мог "отмыть" при помощи американских юристов.

"Украинский олигарх Игорь Коломойский, по мнению американских властей, использовал цепочку подставных компаний в схеме по отмыванию 5,5 млрддолларов", - говорится в расследовании.

В самой юрфирме ситуацию комментируют очень сдержанно.

"Стремимся дать своим клиентам лучшие консультации и следим за тем, чтобы они придерживались как закона, так и передовой юридической практики", - заявили в компании.

Сам Коломойский на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, не отреагировал.