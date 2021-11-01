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Юрфірму США звинуватили у незаконних діях на користь Коломойського: що відомо

Автор: Наталія Гурковська

Представники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів підозрюють провідну юридичну фірму зі США Baker McKenzie у тому, що та, начебто, допомагала олігарху Ігорю Коломойському отримувати мільярди доларів через фіктивні фірми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Страна.UA".

За допомогою, зокрема Baker McKenzie, як стверджується в розслідуванні, Ігор Коломойський міг відмити мільярди доларів через підставні компанії, купуючи фабрики та комерційну нерухомість у США.

У розслідуванні навіть наводять зразкові цифри, які Коломойський міг "відмити" за допомогою американських юристів.

"Український олігарх Ігор Коломойський, на думку американської влади, використав ланцюжок підставних компаній у схемі з відмивання 5,5 млрд доларів", - йдеться у розслідуванні.

У самій юрфірмі ситуацію коментують дуже стримано.

"Прагнемо дати своїм клієнтам кращі консультації і стежимо за тим, щоб вони дотримувалися як закону, так і передової юридичної практики", - заявили в компанії.

Сам Коломойський на прохання журналістів прокоментувати ситуацію не відреагував.

Як повідомлялось, Нікопольський завод феросплавів і Запорізький феросплавний завод, які належать олігарху Ігорю Коломойському, подали апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду про законність закриття справи "Роттердам+" через відсутність складу злочину.

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Ігор Коломойский