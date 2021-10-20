Коломойский обжаловал решение суда о закрытии дела "Роттердам+"

Никопольский завод ферросплавов и Запорожский ферросплавный завод, которые принадлежат олигарху Игорю Коломойскому, подали апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда о законности закрытия дела "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на комментарий одного из адвокатов для ZN.ua .

"Вчера был последний день для подачи апелляции и все четверо истцов ее подали", - говорится в сообщении активистов , которые совместно с заводами Коломойского обжаловали решение о закрытии дела "Роттердам+".

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

Единственными в стране пострадавшими от формулы считают себя два ферросплавных завода Игоря Коломойского.

13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".