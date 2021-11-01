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Юрфирму США обвинили в незаконных действиях в интересах Коломойского: что известно

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 11:13
Юрфирму США обвинили в незаконных действиях в интересах Коломойского: что известно Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Представители Международного консорциума журналистов-расследователей подозревают ведущую юридическую фирму из США Baker McKenzie в том, что та, якобы, помогала олигарху Игорю Коломойскому получать миллиарды долларов через фиктивные фирмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Страна.UA".

С помощью, в том числе Baker McKenzie, как утверждается в расследовании, Игорь Коломойский мог отмыть миллиарды долларов через подставные компании, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в США.

В расследовании даже приводят примерные цифры, которые Коломойский мог "отмыть" при помощи американских юристов.

"Украинский олигарх Игорь Коломойский, по мнению американских властей, использовал цепочку подставных компаний в схеме по отмыванию 5,5 млрддолларов", - говорится в расследовании.

В самой юрфирме ситуацию комментируют очень сдержанно.

"Стремимся дать своим клиентам лучшие консультации и следим за тем, чтобы они придерживались как закона, так и передовой юридической практики", - заявили в компании.

Сам Коломойский на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, не отреагировал.

Как сообщалось, Никопольский завод ферросплавов и Запорожский ферросплавный завод, которые принадлежат олигарху Игорю Коломойскому, подали апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда о законности закрытия дела "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления.

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Игорь Коломойский
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