Юрфірму США звинуватили у незаконних діях на користь Коломойського: що відомо

Представники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів підозрюють провідну юридичну фірму зі США Baker McKenzie у тому, що та, начебто, допомагала олігарху Ігорю Коломойському отримувати мільярди доларів через фіктивні фірми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Страна.UA".

За допомогою, зокрема Baker McKenzie, як стверджується в розслідуванні, Ігор Коломойський міг відмити мільярди доларів через підставні компанії, купуючи фабрики та комерційну нерухомість у США.

У розслідуванні навіть наводять зразкові цифри, які Коломойський міг "відмити" за допомогою американських юристів.

"Український олігарх Ігор Коломойський, на думку американської влади, використав ланцюжок підставних компаній у схемі з відмивання 5,5 млрд доларів", - йдеться у розслідуванні.

У самій юрфірмі ситуацію коментують дуже стримано.

"Прагнемо дати своїм клієнтам кращі консультації і стежимо за тим, щоб вони дотримувалися як закону, так і передової юридичної практики", - заявили в компанії.

Сам Коломойський на прохання журналістів прокоментувати ситуацію не відреагував.