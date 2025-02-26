Юпітер у руйнівному градусі: астролог озвучила важливий прогноз на сьогодні

Прогноз астропогоди на 26 лютого

"Можливі відвідування перукарні. Не перенапружуйте зір. Не витрачайте енергію на дрібні побутові проблеми та конфлікти з оточуючими. День відновлення миру, рівноваги, справедливості, допомоги, винагороди. Можна знайти власний шлях у житті та оцінити свої зусилля у досягненні мети", - розповіла Соловйова.

"Головне у цей день утриматись на хвилі гарного настрою та слідкувати, щоб усі думки та вчинки були позитивними. Ця середа підходить для виходу з конфліктів, примирення, перебудов і ремонту. Період пов’язаний з накопиченням майна та грошей. Робіть подарунки, проявляйте милосердя", - додала вона.

Окрім цього, 26 лютого - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх.

"Краще на цей день не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування відносин з сусідами. Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього, або просто запалити свічки", - наголосила астролог.



Гороскоп на 26 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астрологічні поради на середу

Варто врахувати, що 25 лютого Юпітер, планета "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, опинився у руйнівному градусі Близнюків️. І там він перебуватиме до 02:28, 9 березня.

"Руйнівний градус – це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість і витримку. У Близнюках цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство, розбрат", - нагадала експерт.

Саме тому варто врахувати наступні поради: