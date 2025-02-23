Рибам - синій, Ракам - зелений. Названо щасливий колір на березень для кожного знака Зодіаку

Вважається, що в кожного знака Зодіаку є свій щасливий колір. Однак мало хто знає, що відтінки, які приносять удачу, змінюються залежно від місяця і сезону.

Які кольори будуть притягувати гроші, удачу і кохання в березні, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Овен

Ваш колір березня - червоний. З ним ви отримаєте ще більше сили та харизми, а також здобудете неймовірну удачу. Це колір переможців, який подарує вам упевненість і допоможе досягти цілей.

Телець

Перший місяць весни буде вдалим, якщо ви почнете носити одяг та аксесуари коричневого кольору. У вас будуть усі шанси знайти гармонію, якщо навколо вас будуть природні відтінки - від теплого шоколаду до ніжного бежевого. Вони допоможуть зберігати баланс і внутрішній спокій.

Близнюки

Ваш щасливий колір - жовтий. Саме він допоможе вам притягувати позитивні події та радість. Такий колір посилить вашу комунікабельність, зарядить енергією і принесе цікаві знайомства.

Рак

А вам варто звернути увагу на зелений колір. З ним ви відчуєте прилив сил і натхнення. Він допоможе відновлюватися після емоційних перевантажень, принесе гармонію і відкриє нові перспективи.

Лев

У березні вашим магнітом для щастя стане золотий колір. Благородний відтінок посилить вашу природну чарівність і принесе успіх у всіх справах. Дозвольте собі сяяти та не бійтеся бути в центрі уваги.

Діва

Ваш щасливий колір - білий. Ви зможете знайти свіжий погляд на життя, якщо будете оточувати себе білим кольором. Він подарує ясність мислення, легкість і нові можливості для зростання.

Терези

У березні вам не варто ігнорувати рожевий колір. З ним ви легко знайдете натхнення і внутрішню гармонію. Цей колір посилить ваш магнетизм і допоможе в особистих справах.

Скорпіон

Для вас головним кольором березня стане саме чорний. Він додасть вам сили, допоможе приховати слабкості та приверне потрібних людей. Не бійтеся насичених і глибоких відтінків чорного, з ними ви будете підкорювати будь-які висоти.

Стрілець

У березні вашим головним кольором стане помаранчевий. Він подарує вам заряд позитиву, натхнення і бажання рухатися вперед. Не озирайтеся в минуле і додайте яскравості у своє життя.

Козоріг

Почніть цю весну з сірим кольором. Він допоможе вам зберігати концентрацію і досягати намічених цілей. Крім цього, такий колір допоможе утримувати баланс між роботою та відпочинком.

Водолій

У березні вам пощастить, якщо ви будете використовувати фіолетовий колір. Він допоможе розкрити потенціал, посилить інтуїцію і приверне несподівані, але приємні зміни. Придивіться до відтінків фіолетового і налаштовуйтеся на позитив.

Риби

А вам варто звернути увагу на синій колір. Він допоможе знайти внутрішній спокій, посилить інтуїцію і принесе натхнення. У березні вам варто зважитися на щось грандіозне, а такий колір принесе чимало удачі.