Юпитер в разрушительном градусе: астролог озвучила важный прогноз на сегодня

Прогноз астропогоды на 26 февраля

"Возможны посещения парикмахерской. Не перенапрягайте зрение. Не тратьте энергию на мелкие бытовые проблемы и конфликты с окружающими. День восстановления мира, равновесия, справедливости, помощи, вознаграждения. Можно найти собственный путь в жизни и оценить свои усилия в достижении цели", - рассказала Соловьева.

"Главное в этот день удержаться на волне хорошего настроения и следить, чтобы все мысли и поступки были положительными. Эта среда подходит для выхода из конфликтов, примирения, перестроек и ремонта. Период связан с накоплением имущества и денег. Делайте подарки, проявляйте милосердие", - добавила она.

Кроме этого, 26 февраля - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их.

"Лучше на этот день не планировать важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями. Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него, или просто зажечь свечи", - отметила астролог.



Гороскоп на 26 февраля (иллюстративное фото: freepik.com)

Астрологические советы на среду

Стоит учесть, что 25 февраля Юпитер, планета "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного, оказался в разрушительном градусе Близнецов️. И там он будет находиться до 02:28, 9 марта.

"Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только сквозь испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Он приносит испытания на прочность, выносливость и выдержку. В Близнецах этот градус символизирует обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевету, коварство, наглость, раздор", - напомнила эксперт.

Именно поэтому стоит учесть следующие советы: