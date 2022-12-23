Юпітер перейшов у знак Овна. Кому пощастить у цей особливий час

Що обіцяє перехід Юпітера в Знак Овна?

Перебуваючи в Рибах, він вчив нас глибше дивитися на все, що відбувається, шукати відповіді всередині. Не звинувачувати, а робити висновки, розширювати свої внутрішні кордони, слухати внутрішній голос. Юпітер у Рибах навчав милосердя та духовності. Багато чого було зав'язано на темі благодійності.

За минуле півріччя Юпітер ненадовго заходив у Знак Овна, коли був ретроградний рух планети. Юпітер – планета довга, рухається нешвидко. Зміна енергій на найближчі півроку забезпечена.

Після переходу до знаку Овна нас чекають особливі зміни

Якщо раніше ми були сконцентровані на пошуку внутрішньої гармонії, то зараз буде час активних дій. За що відповідає Юпітер?

За авторитети, нові знання, можливість міняти життя. З'являться нові вчителі, за якими захочуть іти. Це чудовий час виявляти свої лідерські якості. Гарний час для того, щоб налагодити зв'язки з іноземцями, подорожувати, пізнавати нові культури.

Юпітер в Овні може дати різкі зміни стратегій. Домовленості можуть переграватись, остаточні рішення переглядатися. Якась хвиля різкості та безкомпромісності спостерігатиметься у багатьох сферах життя. Можуть відбуватися розбирання в елітарних колах, тенденції до зміни влади на різних рівнях. Це можуть бути і зміни начальства на роботі, і керівництва якихось країн. Тенденції до переворотів.

Юпітер вважається планетою розширювачем. І що саме він розширюватиме – можливості чи проблеми для кожного, залежить від того, як людина проживає свою натальну карту.

Кому пощастить у цей період?

Тим, хто готовий активно діяти. Виявляти ініціативу та йти у розширення. Юпітер в Овні буде на боці людей, які звикли приймати рішення швидко і змінюватись радикально, якщо цього вимагають обставини. Тим, хто не боїться йти в нове та не боїться швидкості.

Астропсихолог підсумувала, що найближчим часом на нас чекають зміни.