Юпітер у найгіршому положенні. Астролог назвала головні кольори цього дня та сказала, як уникнути невдач

Прогноз астропогоди на 5 вересня

Сьогодні утримайтесь від нових справ і важливих рішень, хірургічних втручань та відвідування перукарні.

Також Соловйова нагадала, що Венера, планета гармонії, краси та творчості, нині поєдналася з кармічною та фіктивною точкою - Чорним Місяцем. І ця точка символізує нашого демона-спокусника, зазначила астролог.

"Він характеризує наші приховані риси, страхи, хвилювання та комплекси, які часто не усвідомлюються, а витискаються до підсвідомості", - пояснила Соловйова.

Точним цей аспект був 4 вересня. Тому період до 6 серпня включно може бути невдалим для бізнесу, створення шлюбів, початку судових справ, коштовних придбань, пластичних операцій.

"У цей час можливі помилки, прорахунки, конфлікти. Є ймовірність ситуації вибору між добром і злом. У спілкуванні можуть проявлятись нерішучість і розгубленість", - зазначила Соловйова.

"Негативна енергія, проявлена цього дня, призведе до погіршення здоров’я. Слідкуйте за своїми думками та словами аби зберегти впевненість у своїх силах", - радить вона.

Позитивний настрій та віра в успіх допоможуть досягти бажаного результату. Астролог радить робити все, покладаючись на інтуїцію, зібраність і зосередженість.

"Цей четвер - день перемоги над страхами та протиріччями. Період підходить для розриву непотрібних зв’язків. Добре повертати борги", - наголосила Соловйова.

"Рекомендовані прогулянки на природі, зокрема - у лісі. Добре займатись домашніми справами або відпочити у родинному колі. День великих зусиль та колективної праці", - додала вона.

Гороскоп на 5 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 5 вересня

Цього четверга настає день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей.

До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. І це, зазначає астролог, найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи.

"Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом", - пояснила Соловйова.

Саме тому цього дня варто уникати балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - зазначила астролог.

Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з:

бізнесом

юриспруденцією

подорожами

освітою

наукою та усім, що має відношення до усього іноземного.

"Це чудовий час, щоб розширити свої знання з релігії, філософії, прослухати семінар, познайомитися з книгою на цю тему від авторитетного автора", - резюмувала астролог.