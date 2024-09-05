Юпитер в самом худшем положении. Астролог назвала главные цвета этого дня и сказала, как избежать неудач

Прогноз астропогоды на 5 сентября

Сегодня воздержитесь от новых дел и важных решений, хирургических вмешательств и посещения парикмахерской.

Также Соловьева напомнила, что Венера, планета гармонии, красоты и творчества, ныне соединилась с кармической и фиктивной точкой - Черной Луной. И эта точка символизирует нашего демона-искусителя, отметила астролог.

"Он характеризует наши скрытые черты, страхи, волнения и комплексы, которые часто не осознаются, а теснятся подсознания", - пояснила Соловьева.

Точным этот аспект был 4 сентября. Поэтому период до 6 августа включительно может оказаться неудачным для бизнеса, создания браков, начала судебных дел, ценных приобретений, пластических операций.

"В это время возможны ошибки, просчеты, конфликты. Есть вероятность ситуации выбора между добром и злом. В общении могут проявляться нерешительность и растерянность", - отметила Соловьева.

"Отрицательная энергия, проявленная в этот день, приведет к ухудшению здоровья. Следите за своими мыслями и словами, чтобы сохранить уверенность в своих силах", - советует она.

Позитивный настрой и вера в успех помогут достичь желаемого результата. Астролог рекомендует делать все, полагаясь на интуицию, собранность и сосредоточенность.

"Этот четверг - день победы над страхами и противоречиями. Период подходит для разрыва ненужных связей. Хорошо возвращать долги", - подчеркнула Соловьева.

"Рекомендуются прогулки на природе, в частности - в лесу. Хорошо заниматься домашними делами или отдохнуть в кругу семьи. День больших усилий и коллективного труда", - добавила она.

Гороскоп на 5 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 5 сентября

В этот четверг наступает день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей.

До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах. И это, отмечает астролог, самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы.

"Однако это хорошо для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом", - пояснила Соловьева.

Именно поэтому в этот день следует избегать болтливости и непоследовательности, особенно если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет", - отметила астролог.

Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с:

бизнесом

юриспруденцией

путешествиями

образованием

наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному.

"Это замечательное время, чтобы расширить свои знания в религии, философии, прослушать семинар, познакомиться с книгой на эту тему от авторитетного автора", - резюмировала астролог.