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Юпітер у Близнюках. Астролог розповіла, як прикликати успіх 25 липня

Астропідказки на 25 липня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Астролог Катерина Соловйова розповіла, як варто провести цей день - 25 липня. І виявилося, що у четвер варто бути максимально обережними.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова розповіла, чим особливий цей день та що треба зробити у четвер.

Що заборонено робити 25 липня, а що принесе успіх

Сьогодні врахуйте такі поради:

  • несприятливий період для відвідування перукарні
  • не перенапружуйте зір
  • небажано вживати м’ясні продукти
  • справи можуть принести неочікувані та незаплановані результати. 

Втім, 25 липня настає сприятливий період для нових справ і важливих рішень, визначення мети та активних дій, хірургічних і стоматологічних втручань. 

"Енергетика доби дає силу для духовної еволюції та прозріння. У цей день можна легко відкинути усі сумніви, здійснити важливий крок та піднятися на більш високий ступінь розвитку", - розповіла Соловйова. 

Вона радить наступне:

  • долайте гординю, зарозумілість, буркотливість, диктаторство
  • це серйозний період, його енергія потребує негайного виходу
  • корисне може бути голодування.

Що треба зробити 25 липня (ілюстрація: freepik.com)

Головні особливості цього дня

25 липня, розповідає астролог, день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках. 

"Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи.  Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом", - зазначила Соловйова.

"Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - додала вона.

Якщо ваш бізнес пов'язаний з юриспруденцією, подорожами, освітою та наукою, розповіла Соловйова, то у вас можуть з’явитись шанси на покращення ситуації. 

"Також це сприятливий час для тих, хто має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо.  Це чудовий час, щоб розширити свої знання з релігії, філософії, прослухати семінар, познайомитися з книгою на цю тему від авторитетного автора", - резюмувала астролог. 

До слова, вже з'явився Таро-гороскоп на 25 липня.

Крім цього, нещодавно ми розповідали, що Всесвіт ощасливить лише три знаки Зодіаку.

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